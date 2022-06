Confirman el final de la historia de amor de Shakira y Piqué

Madrid, (Notistarz).- Tras una semana de rumores, la cantante colombiana Shakira y el futbolista español Gerard Piqué, confirmaron el final de su relación y pidieron “comprensión” mediante una declaración.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando… Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad… Gracias por su comprensión”, afirman en el breve comunicado difundido en medios.

Fruto de su relación de 12 años, la ahora ex pareja tiene dos hijos, Milan y Sasha.

La cantante de 45 años y el futbolista de 35, se conocieron en el 2010 poco antes del Mundial de fútbol en Sudáfrica, en el que ella cantó el tema “Waka Waka” y él alzó la Copa Mundial de campeón con el seleccionado de España.

La noticia de la separación llega tras una semana de especulaciones sobre la supuesta crisis que atravesaba la pareja. Pese a que se especula de una posible infidelidad de Piqué, la expareja prefirió mantener en la intimidad los motivos de la ruptura.

Fans de Shakira afirman que su canción “Te felicito” estrenada por la colombiana hace un mes está dedicada a Piqué.

“Por completarte me rompí en pedazos, me lo advirtieron, pero no hice caso. Me di cuenta que lo tuyo es falso, fue la gota que rebalsó el vaso”, dice parte de la canción.

Además, ha trascendido en las últimas horas que la cantante tuvo un ataque de pánico, por lo que debió ser atendida por una ambulancia.