Confirman que “exceso de velocidad y falta de pericia” causaron explosión de camión de gas

Ciudad de México, (EFE).- La Fiscalía de la Ciudad de México confirmó que el “exceso de velocidad” -de más de 40 kilómetros por hora- y la “falta de pericia” del conductor causaron la explosión de un camión de gas hace un mes en el este de la capital, que ha dejado 31 personas fallecidas y 53 más lesionadas, nueve de ellos aún hospitalizadas.

La fiscal Bertha Alcalde Luján detalló que con 273 dictámenes realizados por peritos se elaboró “una reconstrucción técnica y científica” de los hechos, grabación que fue presentada a medios en una conferencia de prensa.

Según la reconstrucción del suceso, el camión de gas se encontraba “en buenas condiciones”, no presentaba fugas y sus válvulas y demás componentes estaban en “buen estado”, antes de ingresar a la curva vial donde ocurrió la explosión en la alcaldía Iztapalapa.

“Se determinó que el vehículo ingresó a la curva a una velocidad de 44 kilómetros por hora (km/h) superando el límite permitido de 40 km/h”, expuso la grabación.

Después, según las conclusiones de la fiscalía, el camión impactó contra una barrera de concreto lo que ocasionó una hendidura de cuarenta centímetros en el contenedor del gas, donde comenzó la fuga.

Luego, el vehículo volcó y se formó una nube de gas que se expandió en un radio aproximado de 180 metros, y “al entrar en contacto con una fuente de ignición, provocó un incendio que se propagó desde el exterior hacia el interior del tanque”, continuó el reporte.

Además, los análisis periciales establecieron que la vialidad, “una curva que regularmente utilizan unidades de carga para ingresar a la estación de gas en Tláhuac, se encontraba en condiciones adecuadas”.

“No existían baches, desniveles ni alteraciones en la carpeta asfáltica. Tampoco se hallaron objetos o factores externos que influyeron en la pérdida de control”, añadió la autoridad.

Alcalde Luján recalcó que “la evidencia recabada descarta fallas mecánicas, defectos en la vía o causas externas y confirma que la falta de pericia en la conducción fue la causa inmediata del siniestro”.

La fiscal apuntó que ahora la investigación avanza hacia una segunda etapa, la cual estará enfocada en “causas mediatas del accidente”, es decir, los factores que llevaron al chófer a “perder el control del vehículo”.

“Hasta este momento, los análisis realizados apuntan a posibles omisiones vinculadas a la empresa propietaria, particularmente en lo que corresponde a la gestión de riesgos”, señaló la funcionaria.

En ese sentido, la fiscal indicó que no existe “evidencia” de capacitaciones al conductor para el manejo de riesgos por parte de la empresa propietaria del camión, Transportadora Silza, de Grupo Tomza.

El pasado 10 de septiembre, el camión cisterna en mención, con capacidad de 49.500 litros, se volcó y explotó, en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa, uno de los accidentes más graves de los últimos años en la capital.

El conductor del camión es uno de los 31 fallecidos reportados hasta el momento por el siniestro que también deja 53 lesionados, nueve de ellos aún internados en hospitales.