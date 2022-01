Congresista Cuéllar buscará la reelección a pesar de ser investigado por FBI

(EFE).- El congresista Henry Cuéllar dijo este martes que la investigación que el FBI adelanta en su contra demostrará que no cometió ningún delito y que continuará con su campaña de reelección para el Congreso de EE.UU.

“Déjenme ser claro: me postulo para la reelección y tengo la intención de ganar”, dijo Cuéllar en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Las declaraciones son las primeras después de que la semana pasada agentes del FBI accedieron con una orden judicial a la casa y la sede de campaña del congresista demócrata como parte de una investigación cuyo fin no ha sido detallado.

Desde el registro a su casa Cuéllar dijo que cooperaría con la investigación, promesa que reiteró en su mensaje de hoy al reconocer la existencia de una investigación.

“Hay una investigación en curso que demostrará que no hubo irregularidades de mi parte”, sostuvo Cuéllar, en el video filmado frente a su casa de infancia en Laredo, en Texas.

ABC News informó la semana pasada de que un gran jurado emitió citaciones para registros relacionados con Cuéllar, su esposa, Imelda, y al menos uno de los empleados de su campaña por vínculos con empresas en Azerbaiyán.

Cuéllar representa en la Cámara de Representantes al fronterizo distrito 28 de Texas, que incluye Laredo, Nuevo Laredo, Río Grande City y algunos suburbios de San Antonio y es considerado como uno de los demócratas más moderados en la Cámara de Representantes de EE.UU.

El congresista hispano ha representado a ese distrito por el Partido Demócrata desde 2005 y su primera contienda la enfrentará en las primarias en marzo próximo contra la progresista Jéssica Cisneros, quien se postuló en 2020 y perdió por cuatro puntos porcentuales.