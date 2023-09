Congresista de EEUU propone honrar a Alejandro Fernández por promover la cultura latina

Los Ángeles, (EFE).- La presidente del Caucus Hispano del Congreso de Estados Unidos, la demócrata Nanette Díaz Barragán, presentará una resolución para honrar al cantante mexicano Alejandro Fernández por su papel en la promoción de la cultura latina, informó este miércoles el medio político The Hill.

Díaz Barragán, que representa un distrito de Los Ángeles (California) en la Cámara Baja de EE.UU., presentará la resolución como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que se desarrollan del 15 de septiembre al 15 de octubre.

“Alejandro no solo crea música que disfrutan millones de personas en todo el mundo, sino que también utiliza su plataforma y su gran número de seguidores para empoderar a la comunidad latina a través de su talento artístico”, dijo la congresista en declaraciones citadas por el medio.

La demócrata también resaltó que “el Potrillo”, como es conocido Fernández, ha sido un firme defensor del continuo trabajo para establecer el Museo Nacional del Latino Estadounidense.

Tras años de lucha, el Congreso de EE.UU. finalmente aprobó en diciembre de 2020 la legislación para la creación del recinto, que fue inaugurado en julio de 2022 en la Galería Molina del Museo de Historia Estadounidense.

Se espera que en algún momento de la próxima década tenga su propio edificio en el parque central de Washington -el National Mall- o sus alrededores.

No obstante, el museo, parte del Instituto Smithsonian, se ha convertido en un caballo de batalla político para un grupo de congresistas republicanos conservadores que han pedido retirar fondos federales del próximo presupuesto.