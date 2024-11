Congresista Vicente González culpa a Trump de “envenenar” la frontera con “sus mentiras”

San Antonio (TX), (EFE).- El congresista demócrata Vicente González, que enfrenta una de las pocas contiendas competitivas a la Cámara de Representantes por Texas, dice a EFE que, aunque el expresidente Donald Trump ha “envenenado la frontera”, confía en que los votantes de su distrito no se inclinen por la retórica divisiva del republicano.

“He escuchado a gente que compara esta división con la Guerra Civil, pero esto no es cosa entre el Norte y el Sur, porque las batallas se están librando en los lugares de trabajo, en las escuelas, los hospitales y las comunidades”, advierte el demócrata que representa el distrito 34 de Texas, que limita en el sur con México.

González se enfrenta el próximo 5 de noviembre a la excongresista Mayra Flores, una fiel seguidora del exmandatario (2017-2021), que hizo historia en el 2022 al ser la primera mexicana en lograr llegar al Congreso estadounidense al ganar una elección especial del distrito recién conformado.

Pero Flores, nacida en Tamaulipas (México), apenas estuvo en la Cámara de Representantes por siete meses, ya que González le arrebató el distrito en las elecciones de medio término por más de ocho puntos porcentuales, por lo que ahora la contienda se muestra como un choque para ver cuál de las dos tendencias se impone.

El distrito 34 también se ha convertido en un botín electoral para los dos partidos, porque puede ser determinante para ver quién se queda con el control de la Cámara Baja, que actualmente dominan los republicanos.

Los demócratas necesitan mantener sus puestos y ganar otros cuatro.

La contienda, que se ha centrado en cuestiones clave como la inmigración y la economía, ha sido abordada desde enfoques muy diferentes. González asegura que Flores ha seguido la retórica de Trump, a la que califica de “muy divisiva”.

Una zona segura

El demócrata está teniendo que lidiar con “las mentiras” sobre la invasión de inmigrantes con la que la campaña republicana quiere conquistar a los votantes, según dice, por lo que constantemente recuerda a sus constituyentes que los miembros de ese partido se opusieron a aprobar un proyecto bipartidista presentado a comienzos de año, que daba soluciones concretas.

Propone establecer “zonas seguras” en México, países centroamericanos y aquellos que registran mayores niveles de inmigración para que los solicitantes de asilo presenten sus casos desde esos lugares.

“Con esto le quitamos presión a la frontera, protegemos a los solicitantes de asilo de exponerse a esos viajes y le quitamos a los traficantes el negocio”, ahonda el congresista, que en su paso por el Congreso ha votado a favor de un mayor financiamiento para la seguridad fronteriza, como personal o equipo adicional, desde que llegó a Washington en 2016.

Cuidar el bolsillo y el agua

Las propuestas del demócrata, abogado de profesión, no solo se centran en materia de inmigración, sino también en proteger el bolsillo de las personas, la protección del seguro social y el acceso al agua.

Su campaña ha destacado el repunte de la economía, que creció en EE.UU. a un saludable ritmo anual del 2,8 % entre los meses de julio y septiembre, según datos publicados este miércoles por el Departamento de Comercio.

“No es cierto que la economía vaya mal, hemos salido a flote después de la pandemia, que fue un reto muy grande”, subraya.

También se muestra “preocupado” por el acceso al agua de su región. El demócrata ha estado muy involucrado en las negociaciones con México sobre el cumplimiento del tratado de agua de 1944, que requiere que ambos países liberen agua a los reservorios internacionales.

Considera que se debe renegociar el tratado y desarrollar un plan para la conservación del vital líquido en la frontera sur de EE.UU., que ha afrontado graves sequías que están devastando la agricultura.

Con todo esto González espera que los votantes de su distrito, donde el 87 % de los residentes son hispanos, lo apoyen.

“Es muy importante que enseñemos la fuerza política que tenemos y eso se hace yendo a votar… Tenemos dos opciones: votar por las personas que han dividido a este país y específicamente a comunidades latinas, y atacándonos como lo que pasó con los puertorriqueños, o nos unimos y trabajamos para sacar este país adelante”, puntualizó.