Congresistas de EEUU piden que no sean deportados los sobrevivientes de Texas

Washington, (EFE).- Una veintena de congresistas estadounidenses pidió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que no sean deportados los migrantes sobrevivientes de la tragedia de Texas, en la que murieron 53 personas hacinadas en un camión.

“Le pedimos de manera urgente que ejerza sus atribuciones para asegurar que los migrantes sobrevivientes no sean deportados o enviados a un centro de detención”, señalan en una carta 22 congresistas encabezados por el demócrata Joaquín Castro, que representa a Texas.

El 27 de junio cerca de San Antonio (Texas) las autoridades encontraron un camión en el cual decenas de migrantes indocumentados estaban hacinados. Hasta ahora las autoridades del Condado Bexar han identificado a 47 de las víctimas fatales.

Las víctimas, con edades entre 13 y 55 años, incluyen migrantes de México, Guatemala y Honduras. Once sobrevivientes reciben cuidado en hospitales locales o han sido dado de alta.

“Pedimos que el Departamento de Seguridad Nacional apure el trámite para los sobrevivientes que soliciten visa por razones humanitarias”, añade la carta.

“Estas visas son para individuos que enfrentan opresión, desastres, y otras circunstancias urgentes como la actividad criminal, el contrabando humano, o para personas que encaran persecución cuando están fuera de EE.UU”, escribieron los legisladores.

La carta recordó que los migrantes hacinados en el camión sufrieron temperaturas extremas, cercanas a los 55 grados Celsius “y algunos de los sobrevivientes pueden terminar con problemas de salud de largo plazo”.

De acuerdo con el Cuerpo de Bomberos de San Antonio, ninguno de los 16 migrantes hallados vivos fue capaz de bajar del camión sin ayuda.

Los legisladores también pidieron a Mayorkas que su ministerio otorgue permisos, por razones humanitarias, para que las familias de las víctimas visiten a los sobrevivientes y retiren los cuerpos de los fallecidos.

“Esta tragedia es síntoma de un sistema de inmigración quebrantado”, concluyó la carta.