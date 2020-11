Congresistas inconformes con no reconocimiento de AMLO a Biden como presidente electo

Por José Luis B Garza

McAllen.- Los congresistas demócratas del Valle de Texas, Vicente González y Henry Cuéllar, coincidieron en expresar por separado que la actitud del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador (AMLO) de no reconocer a Joe Biden como presidente electo de los Estados Unidos no es correcta y denota su apoyo al presidente Donald Trump, quien se ha negado a aceptar el triunfo del candidato demócrata en las recientes elecciones.

NO ES CORRECTO

Henry Cuéllar, entrevistado durante su estancia en la ciudad de Mission por este medio informativo, dijo que “mi opinión es que no estoy de acuerdo con lo que está haciendo AMLO; a mí me enviaron la información de parte del Gobierno de México explicando por qué no lo está haciendo, pero entiendo que hubo ya un caso en el que hizo el reconocimiento, que sí llamó al presidente de otro país”, sostuvo el legislador.

Cuéllar reveló que durante el mes de julio, durante la visita del presidente mexicano a Washington, no hablaron con ningún demócrata. “Yo traté de que pudiera hacer una cita, una llamada, una entrevista con Nancy Pelosi (Líder del Congreso) y no me dijeron que no, pero nunca me dijeron que sí”, precisó Cuéllar.

“A mí francamente en mi opinión lo manejaría de otra manera. No me gusta cómo lo están manejando, creo que debería ser manejado de otra manera” prosiguió, “pero la relación, yo se los dije a ellos — refiriéndose a altos funcionarios mexicanos— entre Estados Unidos y México está muy fuerte, está institucionalizada y esto no lo va a afectar, vamos a seguir trabajando; la relación no se va a romper, porque es algo que necesitamos, pero como lo están manejando no es correcto”, remarcó Cuéllar.

“AMLO APOYA A TRUMP”

“Ofrecer felicitaciones al presidente- electo Biden y a la vice- presidente- electa Harris no es ser ‘endeble’ o ‘una colonia’, dijo por su parte el congresista Vicente González.

“Es lo correcto—prosiguió— la denegación del presidente López Obrador en aceptar los resultados de esta elección y extender una mano a la administración entrante hasta que toda litigación concluya claramente señala que él apoya al presidente Trump.

“Las declaraciones del presidente mexicano socavan las relaciones bilaterales y dan crédito a los ataques sin causa de la administración de Trump en base a la elección que observadores internacionales han determinado fueron libres y justas. Los votantes americanos han hablado. Oficiales electorales a nivel estatal no han encontrado evidencia de fraude. Es hora que el presidente López-Obrador lo acepte y comience a trabajar con el presidente-electo Biden”, expresó González en un comunicado de prensa.

