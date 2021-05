Congresistas instan al Gobierno a fijar un calendario para abrir la frontera

Miami, (EFE News).- Tres senadores y cinco representantes de Texas y Arizona instaron al Gobierno del presidente, Joe Biden, a establecer un calendario para abrir los pasos fronterizos con México, actualmente cerrados como medida preventiva debido ala pandemia de la covid-19.

En una carta con fecha de este viernes, los senadores John Cornyn (Texas) y Kyrsten Sinema y Mark Kelly (Arizona) urgen al secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Alejandro Mayorkas, a comprometerse con un plazo para levantar las restricciones de viaje relacionadas con el coronavirus sobre el tráfico no esencial.

El DHS mantiene desde 2020 cerradas las fronteras de Estados Unidos con Canadá y México a todos los desplazamientos que no sean de comercio y viajes esenciales, y así permanecerán hasta al menos el próximo el 21 de junio, última fecha establecida en estas extensiones mensuales del cierre de los puertos.

Pero los ocho congresistas, que representan tanto a demócratas como republicanos, aseguran en su misiva que, dados los avances en los Estados Unidos, donde más de la mitad de los adultos han completado su pauta de vacunaciones contra la codid-19, sería necesario establecer un calendario para regresar a la normalidad.

“Solicitamos al DHS que se comprometa con un plan, puntos de referencia y un cronograma para eliminar las restricciones al tráfico no esencial” a través los puertos terrestres de entrada al país.

La carta, firmada además por los representantes Henry Cuellar, Tony Gonzales, Michael McCaul, Vicente González y Ann Kirkpatrick, sigue a otra similar enviada al Gobierno federal en octubre de 2020, cuando en la Casa Blanca estaba el entonces presidente, Donald Trump, pero sin éxito.

La frontera fue sellada por orden de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), aunque reportes de prensa indicaron que esta agencia federal recibió presiones del Gobierno para cerrar la divisoria con México en un intento más de dificultar la inmigración al país.

Y, en opinión de los congresistas, las comunidades fronterizas esperan que el DHS colabore con ellas en un plan para “regresar a las operaciones normales” de los puertos de entrada, y así se lo hacen saber a Mayorkas en su carta.

Según datos oficiales, el comercio de bienes y servicios de Estados Unidos con México totalizó unos 677.000 millones de dólares en 2019, lo que convierte a este país en el mayor socio comercial de bienes de EE.UU.. Y buena parte de ellos cruzan por la frontera terrestre entre ambos países.

