Congreso estadounidense afronta cuarto día de caos sin visos de resolverse

Washington, (EFE).- La Cámara de Representantes estadounidense inició este mediodía una nueva sesión, en la que los congresistas están llamados a votar de nuevo para poner fin al caos desatado por no ser capaces de elegir a un presidente del hemiciclo, requisito inicial para el arranque del 118 Congreso.

El congresista republicano Kevin McCarthy fue de nuevo propuesto por su partido para presidir la cámara, después de no haber podido superar las once votaciones previas que se han celebrado desde el martes. Los miembros de la Cámara Baja ya están votando.

Sin embargo, es dudoso que esta votación vaya a acabar con un candidato elegido, ya que el grupo de republicanos díscolos ha vuelto a nominar a otros dos aspirantes, Kevin Hern y Jim Jordan.

El legislador de Florida Matt Gaetz, aliado del expresidente Donald Trump, fue quien propuso a Jordan y en su intervención aseguró que McCarthy no conseguirá los votos necesarios “ni hoy, ni mañana, ni la próxima semana, ni el próximo mes”.

Antes de entrar en el Capitolio, el propio McCarthy declaró a los medios que está teniendo reuniones con los veinte congresistas díscolos que le niegan su apoyo y que están “en una buena posición”, pero negó que se haya llegado a un pacto.

“No te estoy diciendo que tenemos un acuerdo. Estamos en una buena posición y tenemos reuniones”, dijo McCarthy.

Un grupo republicanos ultra lleva desde el martes impidiendo al aspirante del aparato del partido hacerse con el cargo, dando su apoyo a candidatos conservadores alternativos votación tras votación.

Son el ala más derechista del Partido Republicano, agrupada en el llamado Freedom Caucus, y mantienen bloqueada la elección del nuevo líder de la Cámara de Representantes, que no puede echar a andar hasta que haya un nuevo “speaker”.

Para esta décimosegunda votación ha sido también nominado de nuevo el demócrata Hakeem Jeffries, que en las votaciones previas logró los 212 votos de su formación, insuficientes para presidir una Cámara que cuenta con 435 asientos.

El presidente de la Cámara de Representantes es la tercera autoridad de Estados Unidos, solo por detrás del presidente, Joe Biden, y la vicepresidenta, Kamala Harris, que también ejerce de presidenta del Senado.

Entre sus funciones en la cámara, es el encargado de fijar gran parte del calendario legislativo, de decidir qué proyectos se votan y cuándo. Puede, por tanto, hacer o deshacer la agenda de un presidente e impulsar las iniciativas legislativas más importantes de su partido.