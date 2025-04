Conoce 9 consejos para cuidar tu salud y alimentación en vacaciones

¡Llegan las vacaciones, disfruta y no descuides tus buenos hábitos!

Por: Mtra. Paulina Ochoa y Anaeliz Mendoza Payán, académica y alumna de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG)

Las vacaciones son un momento para disfrutar y pasar momentos especiales con amigos o familia, no te castigues si modificas tu alimentación, lo importante es tener un balance en lo que consumes y complacer algunos antojos con moderación, a continuación, te compartimos algunas recomendaciones a considerar en el periodo vacacional:

1.- Antes de salir a vacaciones, si vas a estar en algún lugar en el que prepararás tus alimentos, planifica bien todo lo que comprarás y busca opciones saludables. Si estarás en un todo incluido te sugerimos controlar las porciones y evitar el consumo desmedido de alcohol, azúcares y grasas.

2.- Si vas a salir a consumir alimentos fuera (restaurantes), busca opciones saludables en el menú, como, por ejemplo: ensaladas, pescado a la parrilla, carnes magras.

3.- Asegúrate de consumir todos los grupos de alimentos, al menos en 3 tiempos de comida: frutas, verduras, proteínas magras, grasas buenas, cereales integrales, entre otros.

4.- Si tienes algún antojo de algo dulce, puedes hacer postres saludables como una nieve con base de yogurt sin azúcar y frutas, ¡al congelador y a disfrutar!

5.- Elección adecuada de snacks, busca opciones saludables como jícama, pepino, frutas como el mango, manzana picada, gajos de naranja, de igual forma puedes combinarlo con algunas papas naturales sin exceder el consumo de estas.

6.- Mantente bien hidratado (a), sobre todo si estarás en la playa, es importante el consumo de al menos 2 litros de agua (puede ser más), combinarlo con algunas bebidas hidratantes que tú puedes preparar con limón, sal y azúcar.

7.- Limita el consumo de alcohol, ojo no significa que no te puedas tomar una cervecita o alguna otra bebida alcohólica, lo importante es moderar la cantidad.

8.- Realiza actividad física, sabemos que es complicado; sin embargo, siempre hay opciones para realizar ejercicio, ya sea dentro del hotel o fuera, puedes ir a correr, caminar, nadar, entre otros.

9.- No olvides descansar y relajarte durante las vacaciones. Cuida mucho los horarios de sueño, duerme lo suficiente, intenta no desvelarte y tener una rutina similar a la que haces día con día.

Es importante mantener un estilo de vida saludable todo el año, en las vacaciones permítete un momento para relajarte y disfrutar sin descuidar los hábitos y objetivos, buscando siempre un equilibrio.