Consterna fallecimiento de familiares del alcalde de McAllen

Por José Luis B Garza

McAllen.- Una gran consternación causó en el área de McAllen, el trágico fallecimiento de la madre y la hermana del alcalde Javier Villalobos, quienes perdieron la vida en un accidente automovilístico. Ante las numerosas muestras de pesar y los mensajes de condolencias de muchos de los residentes de la región del sur de Texas, el alcalde Villalobos emitió un mensaje de agradecimiento.

“En nombre de las familias Villalobos y Barajas, extendemos nuestro sincero agradecimiento a cada uno de ustedes por todas las amorosas comunicaciones que hemos recibido sobre la inesperada y trágica pérdida de nuestra amada madre, Elida Villalobos, y mi igualmente amada hermana, Verónica Villalobos Barajas. Sin duda, éste es el desafío más difícil hasta ahora en la historia de nuestras familias”.

Asimismo, el Departamento de Comunicaciones de la ciudad de Mcallen dio a conocer que los servicios funerarios dobles se llevarán a cabo en la ciudad natal del alcalde Villalobos, Crystal City, Texas, en Castle Ridge Mortuary, 303 E. Kinney con velorio el miércoles 22 de febrero de 2023 de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. y el jueves 23 de febrero de 2023 de 8:00 a.m. a 9:45 a.m. A partir de entonces, los cuerpos serán llevados a la Iglesia Católica del Sagrado Corazón, 115 E. Kinney para los servicios finales a las 10:00 a.m.