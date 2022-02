¿Consumir grandes cantidades de queso genera adicción?

Existen “alimentos muy sabrosos” y generalmente incluyen altas cantidades de azúcar

NotiPress.- La plataforma de The Food Tech señala que los mexicanos tienen un consumo por persona entre 2.1 y 6 kilogramos de queso al año. Esto se debe a la gran variedad de quesos nacionales, alrededor de 20 diferentes, como son el panela, añejo, Oaxaca, cotija, asadero, chihuahua o adobera. En este sentido, expertos del Hospital Houston Methodist aclaran si este producto puede generar algún tipo de adicción.

Según la American Society of Addiction Medication (ASAM), una adicción es una afección médica que involucra interacciones complejas entre el cerebro, cuerpo, medio ambiente e incluso la genética. La adicción se manifiesta como un comportamiento compulsivo que una persona encuentra difícil de resistir a pesar de conocer las consecuencias.

Tomando en cuenta la definición de ASAM, el Houston Methodist afirmó a NotiPress no hay evidencia de que el queso sea adictivo o afecte significativamente al cerebro de manera similar a drogas o alcohol. “Eso no quiere decir que comer queso no pueda afectar el centro de recompensa de tu cerebro, incluso puede provocar anhelo de vez en cuando“, señala el comunicado.

Por su parte, el estudio Which Foods May Be Addictive? analizó si algunos alimentos están asociados con comportamientos alimentarios similares a la adicción, siendo el queso uno de los examinados. Se pidió a los participantes tomaran decisiones sobre qué tan problemáticos encontraban ciertos alimentos, lo que se definió como “tener problemas para reducir la cantidad de alimentos o perder el control sobre la cantidad de alimentos consumidos“.

“Curiosamente, si bien este estudio podría ser el origen de la confusión, el estudio en realidad no sugirió que el queso en sí sea adictivo. Sin embargo, medios de comunicación que retomaron el estudio dieron a conocer este dato impreciso“, indica el Houston Methodist.

Expertos del Hospital Houston Methodist concluyen que la adicción al queso no está probada, y hay otra explicación de la razón para resistirse a comerlo. Los especialistas recalcan ciertos alimentos pueden activar los centros de recompensa en el cerebro, invocando sentimientos positivos, los cuales animan a volver por más y más. Estos se conocen como “alimentos muy sabrosos” y generalmente incluyen de aquellas que contienen altas cantidades de azúcares añadidos, grasas saturadas, carbohidratos o sal.