Copa Mundial en Qatar 2022 tendrá medidas más estrictas en salud y conducta

NotiPress.- A cinco meses la Copa Mundial de Qatar 2022, el país tomó la decisión de incluir algunas prohibiciones para los fanáticos de otros países que quieran asistir al evento. En un documento compartido por la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Embajada de México en Qatar señalaron que de inicio es importante proporcionar información e itinerario a través de SIRME.

También tendrán que contratar un seguro de viaje para enfrentar posibles eventualidades, ello debido a la situación actual por la Covid-19 en Qatar. “Todos deberán presentar un certificado de vacunación contra la COVID-19 y el resultado negativo de una prueba PCR realizada 48 horas antes de su salida del país de origen”, reportó el informe.

Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson son las vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud de Qatar. En tanto, Sinopharm, Sinovac, Sputnik y Covaxin son consideradas como vacunas adicionales y las personas con certificado de vacunación serán sometidos a una prueba de antígenos a su llegada al país árabe.

De acuerdo con las autoridades en México, para ingresar al país, las personas deberán preinscribirse en el sitio electrónico “Ehteraz” y adjuntar la información y documentación requerida. Asimismo, es indispensable que al llegar a Qatar tengan la aplicación instalada (Ehteraz) en sus dispositivos móviles y deberán utilizarla mientras estén fuera de casa o espacios de alojamiento.

Quienes no hayan completado su esquema de vacunación o no tengan las vacunas aprobadas por Qatar y no sean ciudadanos ni residentes, no se les permitirá el acceso. “Solo podrán viajar las personas cuya solicitud haya sido aprobada de manera previa al viaje”, reportaron las autoridades tanto locales como internacionales.

Respecto a las normas de conducta en Qatar, el Comité Organizador del Mundial de Fútbol aseguró que se penalizará a las personas quienes mantengan relaciones sexuales fuera del matrimonio. Estas conductas son consideradas como delito, la norma aplicará a turistas e integrantes de las 32 selecciones presentes en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Del mismo modo, las muestras de afecto en público están prohibidas a pesar de existir un vínculo matrimonial entre pareja, sin importar sus preferencias sexuales. No obstante, esta última iniciativa no prohíbe la entrada a la nación a personas de la comunidad LGBTTTI.

Medios informan que además de estas prohibiciones no se permitirá festejar en la calle, para acceder a cualquier lugar, será necesario cubrir sus hombros y rodillas. En el caso de las mujeres se les prohíbe utilizar vestimentas las cuales dejen al descubierto algo más que no sea su rostro, eso incluye vestidos cortos bermudas, etc. De no seguir las reglas, los aficionados y turistas podrán ser acreedores a multas de hasta 50 mil pesos mexicanos e incluso podrían ser deportados.