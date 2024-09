Corea del Norte busca la perfección ante una Austria sin presión y dispuesta a sorprender

Medellín (Colombia), (EFE).- La selección de Corea del Norte, después de hacer una fase de grupos impecable en el Mundial Femenino Sub-20 y de elevar su favoritismo, perseguirá la perfección este jueves ante Austria, un rival dispuesto a desafiarla, libre de presiones y que entiende que tiene herramientas para dar una sorpresa en Medellín.

“Quiero que las jugadoras sean perfectas táctica, física, mental y técnicamente”, declaró el técnico Ri Song-Ho, al que no le bastó con haber sometido a Argentina 6-2, a Costa Rica 9-0 y a Países Bajos 2-0.

La campaña ha sido tan limpia que FIFA destacó que, en ese primer tramo de la competición, ningún equipo ha marcado más goles, ningún equipo ha sido más dominante y ningún equipo ha jugado de manera tan autoritaria.

Gracias a su juego rápido, a los espacios que provocó y a sus remates certeros, el seleccionado norcoreano, campeón sub-20 femenino en 2006 y 2016, llegó a los octavos de final con nueve puntos de nueve, una diferencia de gol de +15 y con un dominio abrumador sobre sus adversarios para clasificar primero del Grupo F.

Con la delantera Choe Il Son como goleadora, con cuatro tantos, y la mediocampista Jon Ryong Jong, con registros destacados en centros (18) y remates a puerta (10), las asiáticas esperan mantener su invicto y exhibir su poderío para avanzar por octava vez a los cuartos de final.

Por su parte, la debutante Austria se siente fuerte al ganarse a pulso el rótulo de equipo revelación en el torneo de Colombia. En su estreno pisó duro superando 2-1 a Ghana, un resultado histórico teniendo en cuenta que juegan por primera vez un certamen femenino.

Y a ese momento glorioso le sumaron la victoria 3-1 frente a Nueva Zelanda para llegar clasificadas al compromiso con Japón, que se impuso 2-0.

El entrenador Markus Hack tiene claro el plan a ejecutar ante las norcoreanas para sorprenderlas: mantener el arco en cero el “mayor tiempo posible” y al mismo tiempo aprovechar sus fortalezas en el partido de sus vidas para las austriacas, que se han sostenido con las paradas de la portera Mariella El Sherif y el carácter de la defensa Sarah Gutmann, autora de dos goles.

“Corea del Norte tiene un equipo muy bueno, pero todavía queremos mostrar nuestro mejor desempeño y lograr la sensación de llegar a cuartos de final. Dependerá de si podemos sacar nuestras habilidades al campo y aguantar los noventa minutos. Entonces también es posible una sorpresa”, declaró el técnico.

– Alineaciones probables:

.Corea del Norte: Chae Un Gyong ; Han Hong Ryon, Oh Sol Song, Kim Kang Mi, Hwang Yu Yong; Kim Song Gyong, Jon Ryong Jong, Kim Song Ok, Chae Un Yong; Pak Mi Ryong y Choe Il Son.

Seleccionador: Ri Song-Ho.

.Austria: Mariella El Sherif; Laura Spinn, Jovana Cavic, Isabell Schneiderbauer, Sarah Gutmann, Nadine Seidl; Anna Wirnsberger, Julia Keutz, Nicole Ojukwu, Hannah Fankhauser; Valentina Maedl.

Seleccionador: Markus Hackl.

Árbitra: la chilena Dione Rissios, que estará acompañada por sus compatriotas Marcia Castillo y Leslie Vásquez y por la guatemalteca Astrid Gramajo.

Estadio: Atanasio Girardot de Medellín.

Hora: 16.30 local (22:00 GMT del jueves).

Jeimmy Paola Sierra