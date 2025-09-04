Corte de Apelaciones suspende la orden para desmantelar ‘Alligator Alcatraz’ en Florida

Miami (EE.UU.), (EFE).- El Undécimo Circuito de la Corte Federal de Apelaciones de Estados Unidos suspendió este jueves el fallo de una jueza que ordenaba desmantelar el centro de detención migratoria ‘Alligator Alcatraz’ (Alcatraz de los caimanes) a más tardar en octubre, un triunfo para el Gobierno de Florida.

La Corte aceptó la apelación de las administraciones federal y de Florida para bloquear la decisión de la jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida, quien el 21 de agosto fijó un plazo de dos meses para desmantelar el sitio, abierto el 3 de julio al oeste de Miami, donde prohibió el ingresó de más migrantes.

“Dijimos que combatiríamos eso, que la misión continuaría. Así que me complace decir que el 11 Circuito de la Corte de Apelaciones acaba de suspender el fallo y el caso. Así que ‘Alligator Alcatraz’ está, de hecho, como siempre hemos dicho, abierto”, expresó el gobernador de Florida, Ron DeSantis, en un video.

El fallo también impide a Williams, a quien DeSantis llamó “jueza izquierdista” por llegar al cargo nominada por el expresidente Barack Obama (2009-2017), proceder con el caso hasta que concluya de fondo el proceso de apelación.

“La misión continúa en la aplicación de la ley de inmigración. Los medios estaban embelesados con que, de alguna manera, ‘Alligator Alcatraz’ estaba ‘cerrándose’. Les dijimos que no era cierto. Hay extranjeros ilegales que continúan ahí y a quienes están removiendo y deportando a sus países de origen”, expresó DeSantis.

La orden de la Corte es un revés para los demandantes, los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, quienes afirmaron desde agosto estar listos para defender el caso hasta las últimas instancias, al anticipar que llegará a la Corte Suprema.

Aún así, la suspensión sorprendió porque apenas el martes DeSantis propuso otro centro de detención migratoria en el noroeste del estado llamado ‘Panhandle Pokey’ tras el fallo contra ‘Alligator Alcatraz’.

Mientras que un mensaje del director de Manejo de Emergencias de Florida, Kevin Guthrie, apuntó la semana pasada que ‘Alligator Alcatraz’, en pleno humedal de los Everglades, “pronto tendrá cero detenidos”.

El centro se ha convertido en símbolo de la política migratoria del presidente Donald Trump, quien los visitó el 1 de julio, cuando se estimaba que podría albergar a hasta 5.000 migrantes.

“¡Es una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump!”, declaró ahora el fiscal general del estado, James Uthmeier, en sus redes sociales.

Florida y ‘Alligator Alcatraz’ han sido emblemáticos de la política migratoria de Trump, en cuya Administración se ha duplicado aproximadamente la cifra de personas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) desde que asumió en enero, con 61.226 detenidos en agosto.

Los grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee demandaron en una corte federal la construcción del centro de detención alegando que se levantó sin estudios ambientales, sin consulta pública y en un ecosistema frágil de gran valor cultural y espiritual para la comunidad indígena.