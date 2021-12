Coudet: “Creo ciegamente en este plantel”

Vigo, (EFE).- El argentino Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, remarcó su confianza “ciega” en la plantilla, descartó que la situación clasificatoria sea “un problema de actitud” y recordó que sin Iago Aspas, que se perderá el partido de este viernes en Mallorca por sanción, ya han ganado en anteriores ocasiones.

“No hay un problema de actitud, yo no cuestiono la actitud. El problema que tenemos es de concentración porque hemos cometido errores groseros que nos han costado partidos. Creo ciegamente en este plantel y en estos jugadores”, comentó en su comparecencia ante los periodistas.

Pidió a sus jugadores que sigan creyendo “en la idea” porque están “en el camino correcto”, aunque entiende que necesitan mejorar sus números en Balaídos y, sobre todo, “la concentración” para evitar esos fallos defensivos.

“Hemos sumado muy poco en casa, y eso nos está castigando. En los errores del otro día no estábamos bien posicionados para salir con el balón jugado, por eso a veces uno habla de errores groseros. No es un error, son muchos. Pero son corregibles”, destacó.

Ve “lógico” que Iago Aspas (7) y Santi Mina (5) lleven doce de los diecisiete goles de su equipo, aunque asume que necesitan “mayor participación” de otros jugadores porque “no estamos lastimando como lo hacíamos”.

Sobre la ausencia de su máximo artillero -Aspas-, Coudet dijo que es una baja “importante” pero espera no acusarla porque “ya hemos jugado partidos sin él y nos ha ido bien”.