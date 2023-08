Cowboys debutará en pretemporada sin un acuerdo con su ‘guard’ estelar Zack Martin

Redacción Deportes, (EFE).- Los Dallas Cowboys debutarán en la semana uno de la pretemporada de la NFL el sábado próximo ante los Jaguars sin llegar a un acuerdo con su ‘guard’ Zack Martin, considerado uno de los mejores en su posición en la liga.

Martin, pieza fundamental en la protección del ‘quarterback’ Dak Prescott, no se ha presentado a los entrenamientos del campamento de verano de los Cowboys que arrancaron el pasado 25 de julio. Acumula más de 500.000 dólares en multas por su ausencia.

Al jugador de 32 años le quedan dos años de contrato, pero desde marzo expresó su deseo de obtener un aumento a los 14 millones de dólares que ganará en cada una de las próximas dos temporadas.

El ‘guard’ nacido en Indianápolis, Indiana, octavo mejor pagado en su posición, quiere acercarse a los que más ganan. Chris Lindstrom, de Falcons, que percibe 20,5 millones de dólares por año, y Quenton Nelson, de Colts, con 20 anuales.

“Podríamos decir que seguiremos adelante sin él, pero también pensamos: ‘Eso suena preocupante’. Sólo trato de tener los dos panoramas”, reconoció el propietario de los Cowboys, Jerry Jones.

A pesar de que no se ve cercano un punto de acuerdo, el entrenador de los Cowboys, Mike McCarthy, confía en que podrá contar con Martin para el inicio de la temporada regular el próximo 10 de septiembre.

“Es un negocio, los negocios tienen diferentes líneas de tiempo. Conozco a Zack y no lo dudo; estará listo para venir cuando llegue el momento”, subrayó McCarthy.

La semana uno de la pretemporada arrancará este jueves con dos partidos; Texans-Patriots y Vikings-Seahawks.

El viernes destaca el duelo Green Bay Packers-Cincinnati Bengals.

Por primera vez en 18 años, los Packers no contarán con el quarterback Aaron Rodgers, quien firmó con los Jets. Jordan Love, pasador de 24 años, tendrá la oportunidad de jugar su primera campaña como titular en Green Bay.

El sábado llama la atención el choque entre Jaguars y Cowboys.

El domingo cerrarán la actividad los campeones, Kansas City Chiefs, que viajarán al estadio de los New Orleans Saints, y Las Vegas Raiders que recibirán a los San Francisco 49ers.

Semana uno de la pretemporada de la NFL:

Jueves 10.08: Texans-Patriots y Vikings-Seahawks.

Viernes 11.08: Packers-Bengals, Giants-Lions, Falcons-Dolphins, Steelers-Buccaneers, Commanders-Browns y Broncos-Cardinals.

Sábado 12.08: Colts-Bills, Titans-Bears, Jets-Panthers, Jaguars-Cowboys, Eagles-Ravens y Chargers-Rams.

Domingo 13.08: Chiefs-Saints y 49ers-Raiders.