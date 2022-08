Crean memorial en honor a mujeres víctimas de violencia al norte de México

Ciudad Juárez (México),(EFE).- Decenas de familiares y amigos de mujeres víctimas de la violencia realizaron un recorrido de 94 kilómetros partiendo de la mexicana Ciudad Juárez, hacia el municipio colindante de Praxedis G. Guerrero donde inauguraron un memorial en honor a las asesinadas.

“La finalidad es dar a conocer este memorial y honrar a las víctimas de feminicidio. De enero a julio del presente año, se registraron 84 de estos casos”, dijo a Efe Yadira Cortés, coordinadora de acompañamiento psicoemocional del colectivo Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez

El memorial denominado “Latidos de un corazón resiliente” fue instalado en el conocido arroyo del navajo, lugar donde se localizaron los cuerpos de 25 jóvenes en los años 2013 y 2014.

Los manifestantes vestían prendas en colores rosa, negro y blanco en símbolo de unión pues defienden la causa de tener un lugar digno para visitar a sus hijas.

Cortés detalló que es importante que los procesos sean rápidos y expeditos y que no haya impunidad.

“Nos dicen que no hay gente en las salas, no hay ministerios públicos, hay que meterle más presupuesto, si este no ha servido en 20 años, se debe de generar un cambio en prevención y en inversión. Es importante que las autoridades dejen de decir y empiecen a hacer, y ver con las acciones resultados”, abundó.

Una de las madres que acudió, y quien fue una de las principales impulsoras de este memorial, fue Susana Montes Rodríguez, madre de la joven María Guadalupe Pérez Montes, quien desapareció cuando tenía 17 años, en enero del 2009.

“A mí me entregaron solamente el cráneo de mi hija. Desde que ella no está con nosotros ha sido un sufrimiento enorme, es un dolor al no tenerla. Dios me ha dado fuerza. Llegar aquí es doloroso”, dijo con voz entrecortada.

Añadió que esta situación de violencia no se ha terminado, a pesar de que están los tres niveles de Gobierno en la ciudad vigilando. “Queremos justicia para nuestras hijas”, concluyó.

Norma Laguna, madre de Idaly Juache, cuyos restos fueron localizados en abril del 2012 fue otra de las manifestantes que señaló que se sigue viviendo la misma situación de violencia que hace varios años.

“En el caso de mi hija no lo han resuelto y aquí buscamos solamente un lugar digno donde llorarle. Desde que falta un hijo no es igual, se necesitan pastillas para dormir, para estar tranquilos y esperamos que las autoridades resuelvan esta situación”, relató.

En el lugar del memorial estaban las cruces de madera pintadas de color rosa, envueltas de tela de color morado.

En este escenario de violencia, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, colocó hace unos días la primera piedra de la “Torre Centinela” para mejorar la capacidad de respuesta y disminuir los índices delictivos con una inversión de 4.000 millones de pesos (unos 200 millones de dólares).

Otra de las acciones para prevenir estos hechos ocurrió a finales de 2021, cuando la gobernadora y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, firmaron una carta de intención en materia de prevención de la violencia, que incluía el fortalecimiento de las policías municipales y su unificación con la policía estatal.