Crece 6 veces presencia de niños migrantes en México, según Save the Children

Ciudad de México, (EFE).- La movilidad de niñas y niños migrantes menores de 12 años se multiplicó por seis en 2021, al pasar de 4.985 infantes en 2020 a 32.309 este año, advirtió este jueves la organización Save The Children.

Con motivo del Día del Migrante, que se conmemora el 18 de diciembre, la organización destacó en un comunicado que además se incrementó el número de menores y adolescentes que solicitaron asilo en México, pues aumentó de 8.173 en 2020 a 29.467 tan solo entre enero y noviembre de este 2021.

El organismo recordó que este será el segundo año en que se conmemore esta fecha en un contexto de pandemia, la cual ha demostrado que lejos de frenar o contener la migración forzada “solo ha empeorado sus causas y dejado más vulnerables a las niñas, niños y adolescentes”.

Afirmó que el consecuente deterioro de las condiciones sanitarias y la exacerbación de la crisis económica se han vuelto parte de la lista de razones por las que niñas, niños y sus familias se ven obligadas a abandonar sus hogares.

“Aunado a ello, causas ya existentes previas al covid-19, como la violencia y el cambio climático, se acentuaron mucho más a raíz de este acontecimiento”, precisó.

Denunció que el trayecto en México también continúa agravándose, pues las restricciones gubernamentales han obligado a los migrantes a hacer su recorrido por rutas más peligrosas.

Recordó que el accidente ocurrido en Chiapas el jueves pasado -con 56 personas fallecidas, 22 adolescentes heridos y un niño de 3 años lastimado-, “evidencia que las instituciones del gobierno contribuyen, por acción u omisión, con la vulneración de los derechos de la niñez migrante y sus familias”.

Maripina Menéndez, CEO de Save the Children en México, señaló que las niñas y niños migrantes deben enfrentar situaciones de mayor riesgo y, ahora además se suma la reactivación del programa Quédate en México, el cual viola, dijo, los principios de protección internacional.

“Además nuestro país no cuenta con las capacidades de infraestructura, ni de recursos para garantizar los derechos de la niñez migrante por sí solo”, agregó.

Menéndez apuntó que el Estado mexicano debe construir esas capacidades, al tiempo que exige a Estados Unidos eliminar el MPP (Migrant Protection Protocols en inglés) y coordinar esfuerzos para proteger a niñas, niños y adolescentes migrantes.

Ante este panorama, Save The Children reiteró su llamado al Gobierno mexicano a cumplir con las disposiciones legales en materia de protección y de acceso a derechos de la niñez y adolescencia en movilidad mediante el cumplimiento de diversas acciones.

Entre ellas, exigir el fin del programa “Quédate en México, evitar y rechazar cualquier conducta discriminatoria y xenófoba y generar estrategias para una mayor integración social.

Además de fomentar una cultura de la paz y abstenerse de llevar a cabo acciones que impliquen el uso de la fuerza y la contención migratoria y diseñar e implementar acciones para la protección internacional y la regularización migratoria temporal o definitiva de los menores migrantes.

Desde la llegada en enero pasado de Joe Biden a la Casa Blanca, la región vive un flujo migratorio sin precedentes, pues México ha interceptado a 228.115 migrantes y ha deportado a 82.627 de enero a octubre de 2021, números no vistos en más de 15 años.

Además, 123.000 migrantes solicitaron refugio en los primeros 11 meses del 2021 en México, otro récord absoluto, pues en años anteriores se llegaba a unas 40.000 peticiones.