¡Cremosa, crujiente y deliciosa!

La nueva Bacon Steakhouse Double de Whataburger no require reservación

La nueva Bacon Steakhouse Double de Whataburger es la respuesta a tus deseos, su deliciosa salsa cremosa de bistec, cebollas doraditas, queso cheddar añejo que se funde a la perfección y tocino crujiente, es el toque final para la combinación perfecta en cada mordida. ¿Eres de diente pequeño? ¡Pide la Bacon Steakhouse Double Jr! Sea cual sea el tamaño que elijas, ven por la tuya ahora porque esta delicia solo estará disponible hasta el 30 de junio.

“La Bacon Steakhouse Double es más que algo nuevo en el menú, es toda una experiencia”, expresó Scott Hudler, Director de Marketing de Whataburger. “Nuestra hamburguesa, única en su tipo, se inspira en los sabores de un exclusivo restaurante de carnes. Se elabora con ingredientes de primera calidad y con la legendaria calidad Whataburger. Está disponible por tiempo limitado, así que date un gustito mientras puedas”, señaló Hudler.

¡Las WhataWings no volarán del menú, se quedan por más tiempo!

La Bacon Steakhouse Double no es la única sorpresa del menú. Después de ver a los fanáticos de las WhataWings volar por las suyas decidimos cumplir su antojo por más tiempo. Y, además, debido a la gran demanda de estos jugosos, tiernos y crujientes pedacitos de pollo, 100% carne blanca, las boneless WhataWings se mantendrán en el menú hasta fin de año. ¡Sí, leíste bien!

Mientras te enfrentas a tus exámenes finales, disfrutas de las vacaciones de verano y te adentras en la temporada de fútbol de otoño, podrás seguir disfrutando de las WhataWings bañadas en tu salsa favorita: Honey BBQ, Buffalo, Honey Butter o Sweet & Spicy.

La mesa está servida y tanto la nueva Bacon Steakhouse Double de Whataburger y las boneless WhataWings te están esperando para hacer tus antojos realidad. No necesitas reservación, solo tu apetito y las ganas de disfrutar de sus deliciosos sabores hasta chuparte los dedos. Tanto la Bacon Steakhouse Double como las boneless WhataWings están disponibles en el comedor, por el drive-thru o en línea en Whataburger.com y en la app de Whataburger para entrega en tu auto o a domicilio. Recuerda que los clientes que creen una cuenta comenzarán a ganar recompensas y ofertas exclusivas de inmediato. Los precios y la disponibilidad varían según el mercado. Para aquellos que quieran llevar un pedacito de Whataburger a casa, todas las salsas exclusivas están disponibles para su compra en whatastore.com.

Whataburger sirve sabores únicos 24 horas al día, los 7 días de la semana. Nuestras recetas son originales y al gusto del cliente, además nos enorgullece ofrecer un servicio extraordinario y conexiones significativas en las comunidades a las que servimos. Esto es lo que ha atraído a tantos fanáticos a Whataburger desde que el señor Harmon Dobson atendió a su primer cliente en 1950.

Nos mantenemos cerca de nuestras raíces ya que nuestras oficinas centrales se encuentran en San Antonio y contamos con cerca de 1,000 ubicaciones en nuestra huella en 15 estados y más de $3 mil millones en ventas. Y aunque nuestro menú es excepcional, sabemos que todo se lo debemos a nuestra gente. Es por eso que consistentemente nos han otorgado premios de mejores lugares para trabajar, incluyendo Top Workplaces 2023 y mejor marca para trabajar por la revista QSR en 2023. ¿Te gustaría formar parte de nuestro equipo naranja? Haz tu solicitud para ser parte de nuestra familia (así consideramos a nuestros empleados) en whataburger.com/careers. ¿Tienes antojo de una Whataburger? Descarga nuestra app en ios o android y ordena al instante.

Visita nuestra WhataStore.com para adquirir mercancía con la marca Whataburger y algunas de nuestras famosas salsas como la Fancy y Spicy cátsup. Además, puedes encontrar productos de nuestras recetas originales en algunos supermercados. Consulta nuestro kit de prensa para una lista completa de ubicaciones, datos divertidos, fechas importantes e información adicional de la compañía.