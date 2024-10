Cristian Calderón, defensa del América de México, ve “complejo” al Tijuana debido a Osorio

Ciudad de México, (EFE).- Cristian Calderón, defensa del campeón América del fútbol mexicano, afirmó este martes la complejidad que representará medirse a Tijuana por lo indescifrable que es en sus planteamientos gracias a la capacidad de su entrenador, el colombiano Juan Carlos Osorio.

“Sabemos de la capacidad que tiene el profe Osorio, lo conocemos por su trabajo en selección mexicana; no sabes el once con el que va a salir, ni cómo va a plantear el partido y eso hace más complejo el partido ante Tijuana”, señaló el zaguero.

En la décima tercera jornada del Apertura 2024, las Águilas visitarán este miércoles al Tijuana, equipo al que dirige desde el inicio del certamen Juan Carlos Osorio, quien fue el seleccionador mexicano en la Copa del Mundia de Rusia 2018.

“Tijuana es un equipo con muchas variantes, pero de eso ya se encargará nuestro cuerpo técnico”, confió Calderón.

Cristian reconoció la urgencia que tiene el América de ganar los partidos que restan en el torneo en el que marcha en el décimo lugar con 17 puntos, límite del repechaje al que clasifican los equipos que se ubiquen entre el lugar siete y 10.

El objetivo, dijo el defensa, es sumar la mayor cantidad de unidades para tratar de avanzar de manera directa a la fase final, a la que van los conjuntos que acaben entre la primera y sexta posición.

“Hemos tenido muchas lesiones, nos ha costado, pero hemos sabido reponernos, todos estamos sumando para mantener al equipo con aspiraciones de estar arriba, aunque no será sencillo ante la complejidad de los rivales que se vienen”, mencionó.

A pesar del irregular torneo, Calderón compartió la confianza que ve entre sus compañeros para que el equipo repita los éxitos del Clausura 2023 y Apertura 2024, en los que obtuvo títulos consecutivos.

“Veo a los ojos a mis compañeros, veo a mi capitán Henry Martín y a todos se les ve seguridad por ir por el tricampeonato, eso es lo que le puedo decir a la afición, no importa si es de manera directa o vía repechaje, la confianza que tenemos se palpa y eso es lo importante”, concluyó.