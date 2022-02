Crosby, Stills y Nash se unen a Young para que Spotify elimine su música

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los músicos David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash se sumaron a la petición de su excompañero de banda Neil Young para que sus respectivos sellos discográficos eliminen sus grabaciones de la plataforma Spotify.

En un insólito comunicado conjunto, los tres artistas, conocidos por sus desacuerdos tras la disolución del grupo en 2015, se volvieron a unir para solicitar que se eliminen tanto sus registros individuales como los del trío “Crosby, Stills and Nash” y del cuarteto que formaron con Young.

La semana pasada el canadiense Neil Young y la cantautora Joni Mitchell anunciaron por separado que iban a retirar su música de Spotify en protesta por la emisión del pódcast “The Joe Rogan Experience”, el más popular de EE.UU., por promover teorías de la conspiración sobre la pandemia y animar a no vacunarse.

Crosby, Still y Nash indicaron en su comunicado que apoyan la decisión de Young, y que están de acuerdo en que “se está transmitiendo desinformación peligrosa en el pódcast de Joe Rogan en Spotify”.

En su opinión, dicha desinformación puede tener “consecuencias letales” en medio de una pandemia global.

Spotify anunció el domingo que iba a incluir un aviso de contenido en “todo episodio de un pódcast que incluya una discusión sobre covid-19”, pero no se mostró dispuesto a romper su contrato con Rogan, tras la polémica desencadenada por la decisión de Young.

En su comunicado, Crosby, Stills y Nash subrayaron que no quieren que su música, o la que hicieron juntos, siga en esa plataforma “hasta que se tomen medidas reales para demostrar que la preocupación por la humanidad está al mismo nivel que los negocios”.