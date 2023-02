Cuál es el impacto económico de los cambios en la Liga MX

Aunque ya no habrá multa económica o multipropiedad, el fútbol mexicano puede encontrar una oportunidad de negocio en derechos de transimisión y patrocinios

NotiPress.- Tras el fracaso en el mundial de Qatar 2022, donde la Selección Mexicana quedó fuera del torneo en fase de grupos, la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) prometieron cambios a fondo. De acuerdo con Yon de Luisa, presidente de la FMF, y Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, anunciaron eliminar la multipropiedad y regresar el ascenso y descenso en primera división. Pero, ¿cuáles son los efectos económicos de estos cambios?

Ambos funcionarios señalaron que estos cambios son parte del proceso rumbo a la Copa del Mundo Norteamérica 2026. “Hicimos un análisis a profundidad buscando una autocrítica objetiva con retroalimentación en cada uno de los rubros, desde directivos, hasta cuerpo técnico”, externó Mikel Ariola.

No obstante, estos cambios podrían pegar en lo económico, especialmente a la Liga MX, con las multas a los equipos en último lugar. Por ejemplo, a partir del Apertura 2020, los equipos que quedaran en las tres últimas posiciones del torneo debían pagar 80 millones de pesos MXN.

Ello sin contar las multas extras por no seguir el reglamento de confinamiento Covid-19 o el incumplimiento de salarios a los jugadores, cuerpo técnico y trabajadores del equipo en general. Asimismo, otro golpe que podría desestabilizar las arcas de la Liga MX es la multipropiedad, pues solo 6 dueños son los que mueven el fútbol.

Tan solo Jorge Hank Rhon posee tres equipos (Dorados de Culiacán, Querétaro F.C y Xolos de Tijuana) en la Liga MX. Grupo Orlegi tiene los derechos de los equipos Atlas y Santos y Grupo Pachuca dirigido por Jesús Martínez del Club Pachuca y León F.C.

Sin embargo, ellos no son los únicos que mueven el fútbol mexicano, también están los nombres de Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, o Amaury Vergara, dueño actual de las Chivas. También resaltan los nombres de consorcios como Cementos de México (CEMEX) dueños del Club Tigres o FEMSA quien tiene los derechos del Monterrey.

Este último club es el más rico de la Liga MX, pues su valor en el mercado es de 94,5 millones de dólares (MDD). Le siguen el Club América con 82.5 MDD y los Tigres de la UANL con 82.3 MDD, según datos de Statista.

Respecto a la Selección Mexicana, Yon de Luisa destacó que la nueva estructura permitirá trabajar a ambas organizaciones con el talento y participar en grandes competencias en este proceso hacia 2026. Adicionalmente, el presidente de la FMF destacó que la selección mayor regresará a la Copa América 2024 y los clubes mexicanos regresarán a la Copa Libertadores y Sudamericana 2024.

Cabe señalar, la Selección Mexicana representa uno de los negocios más importantes, principalmente para Emilio Azcárraga Jean. El último acuerdo comercial obtenido por Televisa para tener los derechos de la Selección Mexicana en Estados Unidos y México fue de 200 millones de dólares.

Esta situación desconcertó a propios y extraños, ya que la oferta más ambiciosa fue por parte de América Móvil y NBCUniversal/Telemundo con un capital en conjunto de 510 millones de dólares. Ahora, la situación podría tomar un rumbo diferente y convertirse en el negocio más redondo hasta ahora hecho por Televisa, luego de conocerse que el mundial del 2026 se jugará en Norteamérica.