¿Cuál es el panorama de la Covid-19 en México al inicio del otoño de 2022?

Al inicio del otoño de 2020, México reporta una disminución continua de nuevos casos y defunciones por Covid-19 y planea iniciar vacunación contra influenza

NotiPress.- México, a dos años y medio de comenzar la pandemia, lleva ya once semanas consecutivas de descenso de contagios nuevos, por inicio de síntomas. Durante la conferencia de prensa matutina del 27 de agosto de 2022, el doctor Ruy López Ridaura señaló que la semana pasada se registró el punto más bajo de nuevos casos de Covid-19 desde el inicio de la emergencia sanitaria. El director general del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece) dio también otros datos respecto a la situación pandémica en el país al inicio del otoño de 2022.

Asimismo, en cuanto a nuevos contagios, el doctor López Ridaura resaltó que, en la semana del 18 al 24 de septiembre, se registraron únicamente 616 casos. Además presentó la situación hospitalaria del país para Covid-19, con una ocupación del tres por ciento de camas generales y del 1% de camas con ventilación mecánica. “Vemos los porcentajes, se conservan aún muy bajos“, mencionó el funcionario público del Cenaprece en su presentación de datos.

Respecto a las defunciones, México experimenta un descenso continuo de nueve a diez semanas, señaló López Ridaura. En cuanto al promedio diario afirmó que la última semana se está teniendo un promedio debajo de uno: “Es decir, ya hay algunos días en donde no se ha presentado ninguna defunción“. En particular, la semana del 18 al 24 de septiembre mostró un promedio diario de defunciones de cero, según la información de sus diapositivas

Presentando el avance en vacunación, el funcionario mostró a la campaña de vacunación en niños de cinco a once años como el esquema más activo actualmente en las entidades de la república. Con corte hasta el 27 de septiembre, la cobertura de vacunación de todas las edades es de 82% con al menos una dosis. En particular, habló de 91% en el caso de los adultos, 64% en adolescentes y casi 50% en niños. Además, el funcionario anunció que el 3 de octubre comenzarán las campañas estacionales de vacunación contra la influenza, a finalizar el 31 de marzo. Dicha campaña se dirige principalmente a los grupos de mayor riesgo de complicaciones por influenza, principalmente adultos de 60 años y más, niños de seis a 59 meses, menores de 5 años y otros.

En torno a este descenso mundial de casos de Covid-19, políticos como el presidente de Estados Unidos, Joe Biden han declarado que la pandemia ha terminado. No obstante, autoridades sanitarias como la Organización Mundial de la Salud (OMS) han hecho el llamado a no disminuir los esfuerzos en el combate a esta enfermedad. De no aprovecharse la situación favorable actual se correría el riesgo de aparición de más variantes, un mayor número de muertes y un panorama de mayor incertidumbre, previene el organismo. No obstante, la OMS considera cercano el final de la pandemia de Covid-19, tras haber declarado su inicio el 11 de marzo de 2020.

De frente al otoño de 2022, México cuenta con un panorama favorable en cuanto a la situación de la Covid-19. Desde la Secretaría de Salud se resalta la disminución continua de casos y el buen avance en la vacunación a nivel nacional. No obstante, los organismos internacionales llaman a no bajar la guardia y mantener precauciones para evitar un resurgimiento de casos y aparición de nuevas variantes.