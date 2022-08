Aunque la formación docente tiene menor tasa de desempleo, los salarios de profesor son los más bajos del país

NotiPress.- Datos proporcionados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) revelaron cuáles son las carreras con mayor y menor desempleo en México. Minería y extracción encabeza la lista de profesiones con mayor tasa de desempleo (19,5%), en segundo puesto se encuentra Economía con el 10%.

Asimismo, le siguen Ingeniería química (8,5%), Criminología (7,7%) e Ingeniería en perfección del medio ambiente (7,7%). De acuerdo con la organización, los profesionistas quienes ejercen estas carreras pueden encontrarse con mayor dificultar para encontrar un empleo relacionado a su profesión.

En contraste, las carreras con menor tasa de desempleo son: Formación docente para programas generales (0,5%). Formación docente para primaria (0,8%), Formación docente para media superior (1,3%), Formación docente para secundaria (1,5%) y Formación docente para enseñanza de idiomas (1,6%).

Sin embargo, las carreras relacionadas con la docencia tienen un alto índice de desempleo, además es de los trabajos peores pagados en México. Cifras del sitio Talent señalan que en promedio, el sueldo de un maestro es de 7 mil 177 pesos, y puede alcanzar los 10 mil pesos.

De acuerdo con una encuesta del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en México, la Población Económicamente Activa (PEA) es de 59,1 millones de personas. No obstante, la Población No Económicamente Activa (PNEA) fue de 40 millones de personas, 206 mil menos en comparación a 2021.

Adicionalmente, la PNEA se conforma principalmente por personas que se dedican al hogar, estudia, está jubilada o pensionada, incluso puede tener impedimentos personales o lleva a cabo otras actividades. Los datos de la encuesta contrastan en relación a 2021 cuando alrededor de 7,3 millones de personas se declararon disponibles para trabajar.

Otros datos relevantes de la encuesta realizada por el INEGI detallan que en mayo de 2022 el 13.3% no contaban con estudios completos de secundaria, ese sector representó un 86,7% del total. Igualmente, el grupo de 15 a 24 años representó el 30% de los desempleados, es decir, 0,2 puntos porcentuales.

A su vez, el grupo de 25 a 44 años concentró el 45,2% de la población quien no ha encontrado empleo, aumentando la tasa 0,7% respecto a 2021. Aunado a ello, en mayo de 2022 el 24% de las personas sin trabajo duraron buscando un puesto por más de 3 meses. El 28,8% duró desempleada por más de un mes y solo el 41,2% logró obtener un puesto de trabajo antes de tres meses.