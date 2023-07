Cuáles son los países en los que se compran más boletos para conciertos

Datos compartidos por Statista indicaron que, en los últimos doce meses, la mayor parte de los boletos de conciertos comprados son de consumidores europeos

NotiPess.- De acuerdo con un estudio de Statista, España es el país con más compra de boletos para conciertos en los últimos 12 meses, con 26% del sector consumidor. En el reporte de la encuesta Global Consumers Insights, consultado por NotiPress, la plataforma de métricas indicó que los países donde más se consumen conciertos son mayoritariamente de Europa.

Tras la crisis sanitaria por Covid-19, que obligó la suspensión de espectáculos en vivo, la industria de los conciertos se ha recuperado de manera considerable. Según la información compartida por Statista, el mercado de conciertos y giras se redujo de 5.5 mil millones a 1.2 mil millones de dólares (mmdd) entre 2019 y 2020.

Comparado con el primer año de la pandemia, la industria de la música en vivo podría conseguir ganancias por 30.14 mmdd en 2023. El impacto de la recuperación en Europa fue tan grande, que algunas localidades recibieron derrama económica sin precedentes durante la última gira de la artista Beyoncé.

Al respecto de la compra de boletos en 2022, los países que encabezan la lista son: España, con 26%; Reino Unido, 23%; Italia, 22%; Alemania, 16%; Estados Unidos, 15%; Francia, 13%; Corea del Sur, 10%; y Suiza, 5 por ciento. Bajo esta línea, las proyecciones de penetración del mercado señalan un crecimiento de 3.9% a 4.2% entre 2023 y 2027.

Si bien México no figura entre los países con mayor consumo de boletos para conciertos en los últimos 12 meses, la industria del entretenimiento es la segunda más grande de Latinoamérica. Cifras de Entertainment and Media Outlook Mexico, compartidas por el Instituto Belisario Domínguez, revelaron que el mercado de entretenimiento en México generó 22 mil millones de dólares (mmdd) en ingresos durante 2022.

Aunado a ello, el festival de música en vivo organizado por el Grupo CIE en México, Corona Capital, se ha convertido en uno de los eventos de entretenimiento más caros del mundo. Según datos de junio de 2023, consultadas por NotiPress, los boletos de entrada general alcanzaron costos de 5 mil 126.24 a 12 mil 600 pesos durante la fase 5 de la venta.

El estudio compartido por el Instituto Belisario Domínguez señaló que la tasa de crecimiento anual compuesto (TCAC) de la industria del entretenimiento en México fue de 5.1% en 2022. Por ello, las proyecciones de crecimiento del Entertainment and Media Outlook indican que el sector tendrá un valor de mercado de 24.820 mmdd en 2025.