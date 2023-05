“Cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino”: Shakira 

Miami, (Notistarz).- La cantante colombiana Shakira y la mexicana Thalía, recibieron sendos reconocimientos especiales durante la primera gala Mujeres Latinas en la Música de Billboard, que se celebró este fin de semana en la ciudad de Coral Gables, Florida, Estados Unidos.

“Es verdad, que cuando me sentí más perdida, fue la música la que me puso en el camino de regreso a mí misma. Pero, las lecciones más importantes que he aprendido este año, las he aprendido de otras mujeres”, dijo Shakira al recibir el Premio Mujer del Año 2023 en el Watsco Center.

“Por ellas y por ustedes escribí lo que escribí y canté lo que canté, porque sólo una mujer puede llegar a amar hasta desgarrarse, sólo una mujer puede hablar con la honestidad más brutal o puede cantar con rabia y bailar extasiada y emocionarse hasta las lágrimas”, apuntó.

Por su parte, la mexicana Thalía recibió el premio Poderosa y Global y en su discurso, la experimentada actriz y cantante quiso destacar la importancia de las mujeres también pero en el ámbito más personal. Thalía además se encargó de abrir la gala con un remix de sus mejores éxitos.

“Princesas, mujeres hermosas: Esta noche unimos nuestros reinos y nos celebramos en grande, aunque no fue fácil llegar a ser así de fuertes y poderosas, fue un camino largo encontrar el amor propio. Usualmente, la historia va así: Buscamos el amor fuera de nosotras, en otra persona, y pensamos que será el amor de nuestra vida para siempre, lo mejor que nos pudo pasar”, expresó.

Además de Shakira y Tahlia, quienes se dieron un fuerte abrazado durante la velada de la noche del sábado y que fue transmitida el domingo por la cadena Telemundo, también fuero condecoradas las argentinas Emilia como “Estrella en ascenso”, María Becerra como “Visionaria”.

La hija de Ricardo Montaner y pareja de Camilo, Evaluna Montaner fue reconocida en la categoría de “Tradición y Futuro” y la cantante colombiana Goyo, fundadora de ChocQuibTown, como “Agente de Cambio”.