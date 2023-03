¿Cuántas horas de ayuno se hacen durante el Ramadán?

Siendo uno de los meses más importantes en la cultura islámica, los musulmanes del todo el mundo se preparan para ayunar hasta 16 horas en el Ramadán

NotiPress.- Durante el Ramadán muchos musulmanes se abstienen de comer y beber todos los días desde el amanecer hasta el anochecer. La puesta y salida de sol no se produce en todo el mundo a la misma hora, por lo que el tiempo de ayuno dependerá de la región en la que los musulmanes se encuentren.

El Ramadán es una de las celebraciones más importantes para las personas que profesan el islam. Esta celebración sagrada cambia en torno al mes lunar y este año iniciará esta semana con el avistamiento de la luna creciente. Siendo el noveno mes del calendario islámico, se conmemora la primera revelación del profeta Mahoma.

Los musulmanes de Oslo, Noruega, realizarán el mayor tiempo de ayuno con 16 horas y 26 minutos, según Islamic Finder. Los londinenses, quienes están en segundo lugar en tiempo de abstinencia, lo realizarán por un tiempo total de 14 horas y 55 minutos.

Para el 6 de abril, cuando el Ramadán llegue a la mitad, en Londres, Inglaterra el Sahur, la comida que se consume antes del amanecer, está programada a las 4:50. Por su parte, el Iftar, la comida nocturna con la que se concluye el ayuno, será sobre las 19:45.

Madrid, España tendrá un ayuno de casi 14 horas y media, mientras que en La Meca será de 13 horas y cerca de 45 minutos. En Bogotá, Colombia será de 13 horas y 21 minutos y en Melbourne, Australia, de casi 13 horas.

En la cultura musulmana existen los siguientes cuatro pilares del ayuno:

1 Tener presente la intención, la cual puede ser dicha diariamente, o por todo el mes desde su inicio.

2 Tomar algo antes del Salat, aunque solo sea un vaso de agua y algo justo antes de la puesta del sol.

3 Abstenerse de todo aquello que rompa el ayuno desde el alba hasta la puesta del sol.

4 Buscar un estado de paz el cual promueva el estado de conciencia divina

Las personas adultas con enfermedades crónicas, quienes estén de viaje, embarazadas, en periodo de lactancia o diabéticas están exentas de realizar el ayuno. Igualmente, cuando se está en el periodo de menstruación no se puede ni rezar ni ayunar.

Además de ayunar, durante el mes del Ramadán, los musulmanes oran, reflexionan y están en comunidad. Asimismo, no solo se abstienen de consumir alimento y bebidas, sino también de productos de tabaco, relaciones sexuales y comportamiento pecaminoso.