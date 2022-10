¿Cuántas horas debe dormir una persona según su edad? Esto dicen los expertos

Las horas de sueño son fundamentales para recargar energía y sentirse descansado, sin embargo, no dormir adecuadamente puede repercutir en la salud física

NotiPress.- Dormir lo suficiente es necesario para recuperar la energía gastada durante el día y sentirse descansado al despertar. Sin embargo, cuando las personas no descansan o duermen mal puede traer consecuencias en la salud como obesidad, depresión, diabetes e incluso enfermedades cardiovasculares.

Ante ello, los médicos del Hospital Houston Methodist señalan que las horas de sueño deben ser las necesarias con base en su edad y el rendimiento diario de una persona. Según los expertos, los recién nacidos hasta tres meses deben dormir entre 14 a 17 horas, esto incluye siestas; en los bebés de 4 a 12 meses las horas de sueño deben estar entre 12 a 16 horas, también incluyendo siestas.

Niños pequeños de 1 a 2 años deben dormir 11-14 horas incluyendo siestas, niños en edad preescolar de 3 a 5 años sus horas de sueño deben ser 10-13 horas incluyendo siestas. Asimismo, niños en edad preescolar de 6 a 12 años deben dormir 9-12 horas, adolescentes de 13 a 18 años, de 8-10 horas. Adultos de 18 a 60 años, mínimo 7 horas y adultos mayores de 61 a 64 años de 7-9 horas y de 65 años en adelante de 7-8 horas.

Si bien este es un promedio en las horas de sueño, cada uno es diferente y sólo son un parámetro para tener un mínimo de horas de sueño y sentirse descansado. Probablemente una persona necesita más de 7 horas de sueño para recuperarse, en cambio otra sólo necesite 6 para sentirse bien. Por lo tanto, tener un patrón regular de sueño es la clave para dormir bien y tener la energía suficiente para rendir en el día, reportaron los expertos.

Adicionalmente, los médicos del Hospital Houston Methodist compartieron con NotiPress algunas recomendaciones para tener más horas con calidad de sueño, a fin de tener hábitos saludables. Es clave tener la misma hora para ir a dormir programada todos los días, tanto para acostarse como para despertarse, hacer ejercicio y evitar fumar y no consumir bebidas alcohólicas.

También es importante restringir el consumo de café, azúcares, carbohidratos e irritantes antes de dormir, evitar siestas en el día de más de media hora de duración. Otro aspecto indispensable es tener un buen colchón y almohadas cómodas para tener una posición adecuada.

Por el contrario, si las personas no pueden conciliar el sueño y descansar adecuadamente a pesar de tener hábitos saludables, entonces puede haber un problema. Los médicos informan: “el insomnio es una de las causas por las cuales no pueden dormir y descansar bien las personas, ello puede ocasionar narcolepsia”, un trastorno del sueño que causa somnolencia diurna abrumadora al igual que el síndrome de piernas inquietas o SPI, afección la cual causa una necesidad incontrolable de mover las piernas.

Aunado a ello, la apnea del sueño también es un trastorno desencadenado por no dormir bien; esta afección detiene la respiración unos segundos y comienza nuevamente de forma repetitiva. Ello resulta en ronquidos excesivos e imposibilita la capacidad de dormir y descansar de forma adecuada, reflejándose en el rendimiento diario.

Expertos del Hospital Houston Methodist recomiendan mantenerse alerta si encuentran algunas de las afecciones al momento de ir a dormir. De ser así, los especialistas señalan que deben acudir con un médico a fin de recibir un tratamiento adecuado para recuperar las horas de sueño y sean de mejor calidad.