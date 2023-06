Cuba y México protagonizan una batalla hombro a hombro y se reparten 4 oros en remo

San Salvador, (EFE).- Cuba y México consiguieron dos medallas de oro cada uno en las competencias de remo de este martes en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de San Salvador.

Los caribeños y los norteamericanos brindaron un auténtica batalla en cada una de las categorías para lograr la mayor cantidad de preseas doradas.

Pero la regata más intensa fue la que protagonizaron los equipos dobles femeninos.

En un final cardíaco, las mexicanas Mildred Mercado y Devanih Plata (6:52.23) apenas superaron a las cubanas Yariulvis Cobasy Milena Venega (6:53.26).

“Llegamos a la meta y ni siquiera sabíamos quién había ganado (…) Le pregunto a mi compañera y me dice: ‘No tengo idea’. Cuba tampoco celebró porque nadie sabía qué había pasado. Ya hasta que me dijeron: ‘Ganaron ustedes’ fue cuando dije ¡¿qué acaba de pasar?! (…) Yo sé que di todo lo que había adentro de mí”, le contó Plata, aún emocionada, a la Agencia EFE.

La rivalidad entre los dos países también se reflejó en el cuádruple scull femenino. En esa ocasión fueron las insulares las que dejaron atrás a las mexicanas con una cómoda diferencia –6:34.77 contra 6:38.09–.

“Sabíamos que México es un rival fuerte pero, aparte de que no estábamos confiadas, estábamos seguras de lo que habíamos hecho y cómo hemos trabajado. Estábamos seguras de que podíamos ganar esto y todo era concentración y poner cada una su parte y se logró”, le dijo Yariulvis Cobas, integrante del cuarteto caribeño, a la Agencia EFE.

En esa competencia las salvadoreñas –que acabaron terceras– obtuvieron la tercera medalla para el país anfitrión en las justas regionales.

Por otro lado, en los dobles masculinos, los cubanos Reidy Cardona y Carlos Ajete alcanzaron el oro con un tiempo de 6:28.19, tras dejar muy atrás a México.

“Estábamos bien preparados, tuvimos una estrategia muy bien (ejecutada), que fue arrancar fuerte y mantener la velocidad, olvidarnos del contrario (…) y ya cuando vimos (la diferencia con respecto al segundo lugar) fue ese el objetivo”, comentó Ajete a EFE.

La segunda presea de oro para el país norteamericano cayó en el scull individual ligero.

Con un tiempo de 6:45.06, Alexis López superó a sus competidores de Venezuela (segundo) y República Dominicana (tercero).

Gracias a los resultados de esta mañana, México empató a Colombia en la cima del medallero con 26 oros cada uno, pero supera por 30 a los andinos en total de metales.