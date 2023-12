‘Cucho’ Hernández reta a Vela con la MLS Cup en juego

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- El colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández liderará este sábado al Columbus Crew en la final de la MLS Cup contra el Los Ángeles FC del mexicano Carlos Vela, que pelea por darle a su equipo su segundo título consecutivo en el que podría ser su último partido con el club.

Tras una temporada histórica para la MLS, revolucionada por la llegada del argentino Lionel Messi al Inter Miami, Los Ángeles FC y Columbus Crew son los últimos dos clubes en juego y se enfrentarán a partido único en el Lower.com Field de Columbus.

El LAFC, que ganó una espectacular MLS el año pasado en la final de Los Ángeles contra el Philadelphia Union, busca repetir título, esta vez con el desafío de triunfar en casa de su rival.

En su camino hacia la final, el conjunto angelino, en el que también milita el español Ilie Sánchez, eliminó al Vancouver Whitecaps, los Seattle Sounders y el Houston Dynamo del mexicano Héctor Herrera.

La final contra el Crew llega cargada de expectación y dudas, con el contrato de Carlos Vela, todo un símbolo de los angelinos, que expirará el próximo domingo.

El delantero mexicano, que lleva seis años en el LAFC, reconoció que todavía no sabe si seguirá en el club en la próxima temporada.

“Mi contrato dice que el domingo estoy libre, es lo único que tengo claro. Luego, todos saben que estoy feliz en Los Ángeles, en este equipo, pero esto es un trabajo, un negocio. Sabemos que no siempre todo va cómo quieres. Quizás tengamos visiones distintas, tenemos que estar en la misma página”, dijo Vela en la rueda de prensa del jueves.

“No pienso en eso, pienso en la final y en la oportunidad que tengo de ganar el partido. Luego tendremos tiempo para hablar y ver si algo funciona. Si no, cada uno tomará su camino y nos quedaremos con buenos recuerdos”, agregó.

El LAFC se enfrentará a un Crew que peleará por su tercer título, tras los de 2008 y de 2020.

En 2020 el Crew jugó la final en casa, pero lo hizo ante un número reducido de espectadores (1.500) como consecuencia de la pandemia del coronavirus. Este sábado lo hará en un nuevo estadio, que estará completamente lleno para animar a su equipo.

Su camino hacia la final estuvo marcado por una remontada épica en la final de la Conferencia Este, cuando se repuso de un 0-2 contra el Cincinnati y ganó 3-2 en la prórroga.

El líder del equipo es el colombiano ‘Cucho’ Hernández, incorporado en verano de 2022 y ya una bandera y un ídolo de los aficionados.

‘Cucho’, exjugador del Granada o del Watford, entre otros, firmó 20 goles y trece asistencias en su brillante temporada.

No marcó ante el Cincinnati, pero su trabajo al servicio del equipo y su polivalencia táctica tuvieron un papel muy destacado en la victoria.