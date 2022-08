Cuéllar votó para impulsar la innovación estadounidense

• Los chips semiconductores son parte integral de la vida cotidiana: desde automóviles hasta refrigeradores. Pero la mayoría no se fabrican en los EE UU, lo que amenaza la seguridad nacional, empeora la inflación, aumenta los costos para las familias y debilita la competitividad de los EE. UU.



Texas Texas generará empleos y un auge económico con la aprobación de la legislación CHIPS



Washington, DC– El Congresista de EE.UU Henry Cuéllar (TX-28) votó a favor de la H.R. 4346, The CHIPS and Science Act. Esta legislación hace inversiones históricas para aumentar la producción de semiconductores fabricados en Estados Unidos, abordar las vulnerabilidades de la cadena de suministro, reforzar la investigación científica y el liderazgo tecnológico de Estados Unidos y fortalecer la seguridad económica y nacional de Estados Unidos. La legislación tendrá un impacto positivo en Texas con empleos y un auge económico.

La Red de Manufactura de Texas surgirá con esta legislación. Actualmente, los fabricantes de Texas crean y retienen más de 70,000 empleos, ahorran a los consumidores $2,400 millones y tienen $7,800 millones en ventas. Es probable que este número aumente con la aprobación de CHIPS.

Actualmente, sólo el 12% de los chips se fabrican en el país, en comparación con el 37% en la década de 1990. Muchos competidores extranjeros, incluida China, están invirtiendo fuertemente para dominar la industria. Casi el 75% de la producción mundial de semiconductores ahora se produce en el este de Asia y los subsidios de gobiernos extranjeros generan la mayor parte de la diferencia de costos para producir semiconductores en el extranjero.

Esta legislación ayudaría a cambiar el rumbo de esta tendencia al traer de vuelta la fabricación a Estados Unidos, además de invertir en otra tecnología clave e I+D para que Texas y los Estados Unidos puedan liderar el mundo en innovación.



Específicamente, la legislación incluye:



• $39 mil millones para el Fondo CHIPS for America para brindar incentivos federales para construir, expandir o modernizar instalaciones y equipos domésticos para la fabricación, ensamblaje, prueba, empaque avanzado o investigación y desarrollo de semiconductores.

• $11 mil millones para investigación y desarrollo del Departamento de Comercio, incluida la creación de un Centro Nacional de Tecnología de Semiconductores (NSTC), una asociación público-privada para llevar a cabo la fabricación avanzada de semiconductores.

• $2 mil millones para el Fondo de Defensa CHIPS for America del Departamento de Defensa.

• $200 millones para CHIPS for America Workforce and Education Fund para impulsar el desarrollo de la fuerza laboral nacional de semiconductores, que enfrenta escasez de mano de obra a corto plazo, aprovechando las actividades de la National Science Foundation.

• Un nuevo crédito fiscal a la inversión para instalaciones y equipos de fabricación de semiconductores.

• Centros tecnológicos regionales de $10 mil millones para apoyar los esfuerzos de desarrollo económico regional en todo el país no sólo para investigar e innovar tecnologías, sino también para fabricarlas aquí en Estados Unidos.

• $1500 millones para el Fondo de Innovación de la Cadena de Suministro Inalámbrica Pública para estimular la carrera hacia 5G, tecnologías inalámbricas basadas en software y tecnologías innovadoras de “salto adelante” en el mercado de banda ancha móvil de EE. UU.

• Mayor inversión para los Programas de Investigación y Desarrollo de la Fundación Nacional de Ciencias (NSF).

• $13 mil millones para construir la fuerza laboral de STEM. Autoriza el financiamiento para la educación STEM, incluidas becas, becas y pasantías para crear trabajadores en campos críticos, incluido el establecimiento de un programa de becas por servicio de inteligencia artificial, una red nacional para la educación en microelectrónica y programas de desarrollo de la fuerza laboral de seguridad cibernética.

• $2 mil millones para fortalecer a los pequeños fabricantes. Triplica el financiamiento para la Asociación de Extensión de Manufactura, para apoyar a los pequeños y medianos fabricantes con seguridad cibernética, capacitación de la fuerza laboral y resiliencia de la cadena de suministro.

• Nueva inversión para combatir la interrupción de la cadena de suministro. Aprovecha la Asociación de extensión de fabricación para crear una base de datos nacional de la cadena de suministro, para ayudar a las empresas a buscar proveedores y minimizar las interrupciones de la cadena de suministro.

• Más de $800 millones para hacer crecer Manufacturing USA. Apoya la creación de nuevos institutos de investigación de manufactura premiados competitivamente con mayor capacidad para la educación y el desarrollo de la fuerza laboral.

• Infusión de nuevos fondos para los Laboratorios Nacionales del Departamento de Energía como el Laboratorio Nacional de Brookhaven. Los fondos impulsarán la investigación y el desarrollo, incluso en áreas tecnológicas clave como la computación cuántica, la inteligencia artificial (IA) y más.