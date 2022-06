Cuidar salud física, emocional y social de trabajadores es vital, afirman expertos

Aumentaron de peso 6 de cada 10 personas durante el home office

NotiPress.- Datos de 1DOC3 consultados por NotiPress, señalan que 70 por ciento de los trabajadores se sienten muy fatigados. Asimismo, seis de cada 10 personas aumentaron de peso mientras trabajaban desde casa. Además, el 46% de las personas que no cuidan su salud mental, tienen consecuencias en su salud física. En ese sentido, la empresa enfocada en telemedicina y bienestar dio algunas recomendaciones para cuidar este aspecto en el home office.

La llegada de la pandemia derivada por el Covid-19, trajo muchos cambios, entre ellos, las forma de trabajar, ya que se cambió la idea de que la oficina era imprescindible, así como cumplir un horario determinado para cumplir sus tareas. Sin embargo, ese paradigma cambio y el teletrabajo podría llegar a ser una opción en la actualidad, explican.

Según la encuesta de WeWork, en América Latina el 81% de los empleados consideran al trabajo híbrido como la mejor manera de desempeñar sus funciones. Por su parte, en México el porcentaje en este tipo de rubro se eleva a 85%.

Para muchas personas, la transición a trabajar en casa pudo resultar complicado, según explicó la doctora Lina Porras Santana, directora de salud en 1DOC3, pues no sólo tenían que contar con equipo y buena conexión, sino también prepararse mentalmente para separar el espacio personal del laboral. Esto provocó que muchos presentaran el síndrome de estrés laboral, problemas de sedentarismo, aislamiento social, entre otros.

En el nuevo eBook, Descubre cómo cuidar la salud en el trabajo, Porras explica que toda la serie de cambios puede provocar problemas en la salud integral de los empleados. Es decir, habrá dificultades en el estado físico, emocional y social de cada uno de los individuos.

Por medio de la telemedicina, los trabajadores podrán resolver sus dudas o inconvenientes desde casa. Esto ayudaría a aspectos como la salud física, la psicológica, la nutritiva y hasta la reproductiva. En otras palabras, se da un aporte importante para el bienestar integral de salud, haciendo sentir al trabajador apoyado por la empresa, de acuerdo con Porras.

De acuerdo con la especialista, el elemento físico se refiere a todas aquellas enfermedades corporales que pueden afectar a las personas. No solamente se enfoca a afecciones graves, sino a otras más comunes, como la gripe.

Es vital, ya que de esa forma los trabajadores podrán tomarse una licencia por enfermedades en caso de ser necesario. Asimismo, se debe de considerar que en el home office existe un riesgo a tener actitudes sedentarias al pasar horas frente al monitor.

Aquellas empresas que han implementado la modalidad híbrida o de teletrabajo pueden alentar a sus trabajadores a combinar sus responsabilidades con ejercicio físico. Por ejemplo, se pueden hacer campañas de prevención para medir los rasgos de salud.

Respecto a la salud mental, la doctora destacó su importancia al influir sobre el rendimiento y la felicidad de los trabajadores. Esto debido a que la falta de salud mental puede llegar a afectar seriamente el bienestar integral, por lo cual las empresas pueden generar un entorno amigable para evitar las situaciones de estrés mental.

Sobre la salud social, se explicó que se refiere a la adaptación ante los cambios y desafíos del entorno. Este ámbito implicaría, cabalmente, la capacidad de desarrollar relaciones satisfactorias con otras personas. Por ende, las empresas deben de fortalecerlo para mejorar el trabajo en equipo.

Porras concluyó que es importante para los trabajadores prevenir los riesgos del teletrabajo. Además, la especialista dio algunas estrategias adicionales para tener una salud integral óptima. Entre ellas figura el proporcionar espacios distintos a los laborales, cuidar la salud emocional y mantener el contacto entre las personas de la empresa.