Cultura Profética suelta los temas sociales y se mueve a los “corta venas”

San Juan, (EFE).- El grupo puertorriqueño de reggae Cultura Profética, considerado el máximo grupo de Latino América, ha decidido alejarse temporalmente de las canciones de corte social y moverse a los melancólicos, como su más reciente sencillo, “Solo Un Eco”, revela a EFE su cantante, Willy Rodríguez.

“Todos los temas que están saliendo son bastantes melancólicos, ‘corta venas’. Vinimos de (los discos) ‘La Dulzura’ y ‘Sobrevolando’. Y si ahora tuviera un concepto, sería el trago amargo”, explicó Rodríguez en medio de un ensayo de la banda en su estudio de grabación en el sector sanjuanero de Santurce.

Conocidos por sus primeros temas de protesta y de índole social como “Fruto de la Tierra”, “Protesto” y “Advertencia”, pasando a los románticos y sensuales como “Ilegal”, “La complicidad” o “Para estar”, Cultura Profética llega con una nueva canción con un toque más nostálgico.

“Solo Un Eco”, que el grupo espera interpretar este próximo sábado en el Festival Florece en el Jardín Botánico de Caguas, municipio cercano a San Juan, cuenta, a nivel musical, con una estética electroacústica del neo-soul, que logra expresar la realidad de una relación que poco a poco se va desencantando.

NO LLEGA LA INSPIRACIÓN PARA TEMAS SOCIALES

Sobre el planteamiento de si Rodríguez continuará componiendo más canciones de temas sociales, este aseguró que seguirán llegando, “pero en estos días no me han salido así”.

“La gente no está abierta a hablar de temas incómodos e importantes. Y para que me vean como un loco, prefiero quedarme con mis ideas y fluir con música”, reflexionó el también bajista del grupo.

Por escribir canciones de temas “incómodos e importantes”, es que la carrera de Cultura Profética, con ya 27 años, “tardó en dispararse” y “muchas puertas se cerraron”, recordó Rodríguez.

“Pero ahora, esos temas son súper normales y vigentes, especialmente el tema del cannabis”, mencionó el también intérprete de éxitos como “Baja la tensión”, “Despertar”, “Rimas pa’ seducir”, “Del tope al fondo”.

Cultura Profética fue además un mensajero para despenalizar la marihuana en Puerto Rico y enfrentar a los tabúes del consumo de la yerba en la isla.

EL RIESGO DE EXPERIMENTAR HA FUNCIONADO

Por su parte, Omar Silva, uno de los dos guitarristas de la banda, admitió a EFE, que, tanto él como el resto de la banda, prefieren alejarse de su zona de confort para componer y producir sus canciones, pues apuestan por “explorar” y el riesgo, además de hacer algo en lo que creen, aunque no sepan hacia dónde van.

De igual manera, Silva aseguró que el próximo disco que pretende preparar el grupo, tiene que demostrar que será mejor que su anterior, “Sobrevolando”, que les valió su primer Latin Grammy en 2020 como mejor álbum alternativo.

“Es un reto, y una vara impuesta por nosotros mismos. No estaríamos satisfechos con un producto inferior a lo que ya hemos hecho”, reconoció el también músico para bandas sonoras de películas y obras de teatro.

Y para que ese próximo disco que Cultura Profética le ofrecerá a sus seguidores y que espera sobrepasar el éxito de “Sobrevolando”, Silva indicó que “eso lo descubriremos en el camino, paso a paso”.

Así, Rodríguez, Silva, junto al resto de los integrantes de la banda Eliut González (guitarra), Juan Carlos Sulsona (tecladista) y Bebo Dumont (batería) unen sus respectivas ideas y crean canciones únicas en su primer estudio de grabación y de ensayo después de 27 años de carrera.

BUSCAN SUMAR ARTISTAS A SU SELLO DISQUERO

El grupo también cuenta con su sello disquero, Sobrevolando Discos, con el cual esperan en un futuro firmar a otros artistas y producir sus trabajos musicales.

La realización del sello disquero también se dio durante la pandemia, tiempo en que el grupo tomó la decisión “de meterle más importancia a las decisiones corporativas”, resaltó Rodríguez.

“El tema nuestro es más sobre la calidad y de lo que se debe hacer y decir, que sería el mayor control de una disquera. Al momento de sacar cosas raras y con música que no es de radio, te van a engavetar (guardar). En este caso, la prioridad somos nosotros”, puntualizó.