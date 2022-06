Curry: “Creo en quiénes somos y en cómo lidiamos con la adversidad

San Francisco (EE.UU.), (EFE).- Sus 34 puntos no valieron para evitar la derrota ante los Boston Celtics, pero Stephen Curry aseguró que no ha cambiado nada su confianza en los Golden State Warriors pese a perder el primer partido de las Finales de la NBA (108-120).

“Creo en quiénes somos y en cómo lidiamos con la adversidad, cómo respondimos durante todo el año y cómo hemos respondido en los playoffs después de una derrota”, afirmó a los medios tras el encuentro.

Curry fue el más destacado de los Warriors (34 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias) y deslumbró en el primer cuarto con 21 puntos y 6 de 8 en triples.

Sin embargo, Golden State se derritió en el último cuarto y los Celtics les arrebataron el factor cancha con un espectacular 16-40 en los últimos doce minutos.

“Obviamente, metieron un montón de tiros. Parecía que no fallaron hasta el final del cuarto. Cuando tienes un equipo que justo encuentra ese impulso, como ellos hicieron, y siguen metiendo tiros, es difícil recobrar ese impulso”, apuntó.

“Al Horford, Marcus Smart, Derrick White, Jaylen Brown en el comienzo del último cuarto… Jugaron bien. Sabemos que son un buen equipo. Nosotros también lo somos. Tenemos que responder el domingo”, añadió en referencia al segundo encuentro, que se jugará también en San Francisco.

Entre los jugadores destacados de los Celtics, Curry se refirió al dominicano Al Horford, que justo en la víspera de su 36 cumpleaños deslumbró en su debut en unas Finales con 26 puntos (6 de 8 en triples), 6 rebotes y 3 asistencias.

“Cuando mete tiros así y eres lento en rotar en defensa él es otra amenaza de la que te tienes que preocupar. 26 puntos con 6 de 8 en triples es duro. Y también Derrick White con más de 20 puntos y cinco triples”, explicó Curry.

En otro sentido, el base aseguró que la clave de la derrota estuvo en la defensa.

“Meter puntos no es suficiente para ganar. Tienes que defender”, afirmó.

Por último, Curry también admitió que en el último cuarto se precipitaron y no mantuvieron la calma cuando los Celtics amenazaron con la remontada.

“No creo que fuéramos lo suficientemente inteligentes en esas situaciones para intentar encontrar los emparejamientos adecuados e intentar crear los tiros correctos”, dijo.