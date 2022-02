“Cyrano” y los Foo Fighters llegan a los cines de EE.UU.

Los Ángeles (EE.UU.), (EFE).- Los aficionados al cine de época están de enhorabuena con el estreno de “Cyrano”, un musical protagonizado por Peter Dinklage, el eterno Tyrion de “Game Of Thrones”, que llega a los cines de EE.UU. este viernes.

El estreno de esta esperada cinta coincide con el debut cinematográfico de la banda de rock estadounidense Foo Fighters, que llevan a los cines una inesperada película de terror titulada “Studio 666”.

“Cyrano”, la gran novedad en la cartelera del país norteamericano, desembarca en los cines con una nominación al Óscar a mejor vestuario.

El filme también fue candidato al Globo de Oro a la mejor comedia o musical y su protagonista, Peter Dinklage, estuvo nominado en el apartado de actuación.

Dirigida por Joe Wright, que ya demostró su dominio de las historias de época con “Pride and Prejudice”, “Cyrano” es la adaptación cinematográfica del musical del mismo nombre, basado en la novela de 1897 “Cyrano de Bergerac”, escrita por Edmond Rostand.

Cuenta la historia de un hombre discriminado por su aspecto físico y enamorado de una mujer a la que escribe cartas de amor, aunque sin su firma y por encargo de otro pretendiente.

El filme ya se llevó a la gran pantalla en 1990 con Gerard Depardieu en el papel protagonista, que le valió el premio César y una nominación a los Óscar.

Por su parte, Foo Fighters presentan “Studio 666”.

La cinta narra el momento en el que el vocalista de la banda, Dave Grohl, y el resto de integrantes de Foo Fighters (Taylor Hawkins, Nate Mendel, Pat Smear, Chris Shiflett y Rami Jaffee) se reúnen en un estudio de California para grabar su décimo disco, aunque una serie de hechos imprevistos arruinará sus planes.

Según Grohl, el proyecto se gestó en sumo secreto y después de “décadas de videos musicales ridículos”.

El último disco de Foo Fighters es “Medicine at Midnight” (2020); el décimo a lo largo de su trayectoria, en la que ha vendido más de 27 millones de copias.