DA INICIO “SIEMPRE CONTIGO TOUR 2023 LOS TIGRES DEL NORTE EN CONCIERTO” CON SOLD OUT

Los “Jefes de Jefes” dan inicio a su gira “Siempre Contigo Tour 2023 Los Tigres del Norte en Concierto”, apuntando un SOLD OUT más a la innumerable lista de llenos totales que han tenido en su extensa trayectoria musical y será como parte de dicha gira que el próximo sábado 18 de febrero el Smart Financial Centre at Sugar Land de Houston, Texas esté a su máxima capacidad para corear temas icónicos de la música mexicana, tales como “Los Jefes de jefes”, “La Puerta Negra”, “Golpes en el Corazón”, “Contrabando y Traición”, entre otros; sin dejar de lado sus éxitos más recientes “La Reunión”, “En Donde Estabas”, “Me Falta Un Pecado” y “La Carta”.

Consolidados como una de las leyendas más representativas de México, continuarán recorriendo varios países, así como los más importantes escenarios en México y La Unión Americana, con el fin de seguir poniendo la música mexicana en alto, con un show como el que brindan “Los Ídolos Del Pueblo” y en dónde el público puede disfrutar de la versatilidad que ofrecen en su espectáculo en el que lo mismo interpretan sus tradicionales corridos, así como rancheras, baladas y cumbias.

Después de presentarse en Houston, Los Tigres del Norte continuarán recorriendo Texas como parte de Siempre Contigo Tour 2023, siendo la siguiente presentación en San Antonio, Texas, el 19 de febrero.

Totalmente renovados, sin perder su inigualable estilo mexicano, definitivamente será un gran inicio de conciertos, augurando el éxito en cada una de las presentaciones que formen parte de dicho tour.

A través de sus redes sociales, “Los Jefes de Jefes” estarán publicando las nuevas fechas que se irán sumando a esta extensa gira, la cual tiene un gran propósito y es estar cerca de cada uno de sus fans.