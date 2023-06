Daniel Biosogno reaparece después de sufrir severos problemas de salud

México, (Notistarz).- El presentador de televisión Daniel Bisogno reapareció en público después de pasar por un difícil momento de salud, y durante una entrevista con su Pati Chapoy, compartió los detalles de su aterradora experiencia y su proceso de recuperación.

Bisogno, conductor del popular programa de televisión “Ventaneando”, se enteró de la gravedad de su situación de salud tras experimentar síntomas inusuales pero sin dolor. Tras observar un coágulo de sangre durante una visita al baño, comprendió que necesitaba atención médica de inmediato. En palabras de Chapoy, estaba “desangrándose”.

El presentador de televisión, conocido como ‘El Muñeco’, explicó que los momentos posteriores estuvieron llenos de terror. Avisarle a la madre de su hija Michaela que necesitaba ir al hospital fue extremadamente difícil, y tuvo que despedirse de su pequeña antes de ser internado en la unidad de cuidados intensivos.

“Le dije a Christina: ‘Por favor, llévame, me van a hospitalizar’. Sabía que venía algo difícil, tenía terror”, recordó Bisogno. Entre lágrimas, compartió la complicada despedida con su hija, quien no entendía qué sucedía. Pensando que no sobreviviría, Bisogno le pidió a su hija que nunca olvidara cuánto la amaba.

Tras conocerse que había sido hospitalizado debido a la ruptura de várices en el esófago, consecuencia de un cuadro hepático, sus fans y compañeros del espectáculo expresaron su preocupación. Sin embargo, Pati Chapoy trajo una buena noticia al compartir una fotografía junto a Bisogno, donde se le ve sonriente y de buen ánimo.

“Miren con quien he estado platicando toda la tarde… Ya nos reímos, recordamos, revivimos y lloramos mucho… Que gusto estar con mi adorado @bisognodaniel”, escribió Chapoy en su publicación, desatando muestras de apoyo y alegría entre los seguidores de ambos conductores.

Entre los que han expresado su felicidad por la recuperación de Bisogno se encuentran sus compañeros de “Ventaneando”, Pedro Sola y Mónica Castañeda. Esta reaparición de Daniel Bisogno, trae alegría a sus muchos seguidores que han estado al pendiente de su estado de salud. A pesar de las dificultades, el conductor demuestra su fortaleza y determinación para seguir adelante.