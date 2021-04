Daniela Spalla muestra admiración por la banda Zoé con su versión de “Veneno”

Ciudad de México, (EFE).- La argentina Daniela Spalla adoptó las tierras mexicanas como su hogar y ahora presenta su propia versión de “Veneno”, tema de uno de los grupos más emblemáticos del rock mexicano, Zoé.

“Yo lo pedí ser parte del proyecto, quería hacerlo y cuando me avisaron que sí se había abierto la puerta me emocioné mucho y ahí empezamos con la selección de la canción”, dice a Efe la cantante nacida en Córdoba, Argentina.

Spalla había escuchado las versiones que artistas como Porter, Alejandro Fernández y Bronco hicieron para el disco aún sin terminar.

El material reversiona los temas más icónicos de la banda originaria de Cuernavaca, México, y a los citados anteriormente se agregan músicos tan diversos como Mon Laferte, Juanes y Rawayana.

Ahora Spalla es parte de la lista que sigue creciendo y sus ganas de hacer su propia versión, sumadas a la admiración que siente por la banda, que conoció a su arribo a México en 2013, hicieron que la experiencia fuera aún más interesante.

“Elegimos ‘Veneno’ porque era una canción que conecta mucho con los fans de Zoé y eso me interesaba también. Me puse a trabajar en ella a principios de febrero, empecé a desmenuzarla y a agarrarla con la guitarra”, narra.

Los “terrenos muy oscuros”, hablando de música, no son los más idóneos para la cantante, según confiesa ella misma. Ese era el reto principal de rehacer “Veneno”, una canción que forma parte de la oscuridad de la banda, muy rockera y profunda.

“Lo mejor es entender cuál es mi fuerte y dónde me siento cómoda”, cuenta Spalla, quien logró una combinación de sonidos acústicos y electrónicos que la invitaban a “mover”.

Aunque Spalla no es muy asidua a grabar sus procesos creativos, en “Veneno” tuvo quien lo hiciera por ella y pudo compartir ciertos momentos clave con sus fanáticos en redes sociales.

“Por suerte hay gente alrededor que se acuerda que sería bueno documentarlo. Si fuera por mí yo solo pienso en entrar en el estudio”, señala contenta la compositora.

Spalla ya se encuentra trabajando en un nuevo disco y recientemente marcó el fin concreto de su último trabajo musical con una canción remix de su tema “Provincia”.

“Ese fue el cierre de ‘Puro teatro’, el fin del trabajo de este disco. Ahora estoy trabajando en un par de proyectos para que salgan uno a mitad del año y otro a principio del que viene”, adelanta Spalla, quien ve un panorama menos gris para regresar a los escenarios este año.

Además, el próximo 23 de abril presentará “Lo tuyo no tiene madre”, una nueva versión del tema del disco “Tanda”, del cantautor Alex Ferreira.

En el ámbito personal, Spalla asegura que tiene “una deuda” con México para aprender de su gastronomía y está dispuesta a vivir en el país “lo que venga”.

“Por ahora he aprendido a hacer nopales y alguna que otra salsa. Yo siento que México es mi hogar, no tengo planes de irme a otro lado y los desafíos o las cosas por las que haya que transitar, como ha sido esto de la pandemia, me he sentido bien de haberlas transitado acá”, contó.

