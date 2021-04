Danny Félix impulsa un nuevo género musical, el mariachi tumbado

Ciudad de México, (EFE).- El productor y artista de origen mexicano Danny Félix presentó el novedoso género mariachi tumbado en una canción de adelanto de su próximo EP, junto al reconocido Mariachi Vargas De Tecalitlán.

El sencillo lleva el mismo nombre que el nuevo género, “Mariachi tumbado”, y es la primera muestra de la mezcla entre el género más representativo de México a nivel internacional y la música tumbada, un conjunto de sonidos que reflejan la realidad, sobre todo en sus letras, de los jóvenes con ascendencia mexicana que viven en Estados Unidos.

“La verdad es que es una fusión muy completa porque obviamente el mariachi es muy respetado, es un género que marca las raíces de México, y el tumbado que ahorita anda rifando (triunfando). Nos dimos a la tarea y sacamos este nuevo sonido que pienso que a la gente le va a gustar”, dijo este viernes el artista nacido en Phoenix (EE.UU.) a Efe.

Félix, creador también de los corridos tumbados con los que están logrando un gran éxito cantantes como Natanael Cano, preparó este estreno en un momento en que las diferentes variedades del regional mexicano como la música de banda, los corridos o el mariachi, están pasando por un gran momento.

“Definitivamente yo pienso que el género regional ya es muy respetado y hay que reconocerlo. (…) Está muy elevado y parece que ya la gente lo está ubicando, tanto en el lado urbano, como músicos de Centroamérica y de otros lugares”, explicó.

Recientemente, artistas como C. Tangana, Camilo y Maluma, de los más escuchados a nivel mundial, han hecho colaboraciones con artistas de regional mexicano.

En este sentido, el género está viviendo un momento de apertura en el que múltiples cantantes y músicos se están atreviendo a experimentar, aunque todavía existe un gran conservadurismo en esta música.

“Yo entiendo que a mucha gente mayor no le va a parecer (bien), y yo pienso que hay que respetar la decisión de cada uno, no hay que ponernos a pelear. La gente mayor que escucha un tipo de letra que es más vulgar no lo van a aceptar (lo nuevo) al 100 %”, opinó Félix.

En el caso de los tumbados, para el estadounidense son el resultado de la evolución natural de esta música, pues se tocan temas más cercanos a su contexto, asuntos más similares a los del rap en inglés.

En una muestra más de sus muchas facetas, el cantante colaboró con Karol G en la canción “200 copas”, una experiencia que calificó como “muy importante” al representar una gran oportunidad por poder escribir una canción con ella que, además, próximamente tendrá también videoclip.

