Dany Castro, un talento joven que triunfa en el “stand up” mexicano

Ciudad de México, (EFE).- El fenómeno de los “stand up”, formato de comedia muy populares en Estados Unidos tanto en teatro como en televisión, sigue creciendo en México con espectáculos de jóvenes talentos como el de la comediante y actriz Dany Castro.

“El ‘stand up’ es muy nuevo en México y sigue creciendo. Los que son grandes y famosos en este formato llevan apenas una década en la comedia”, asegura la comediante Dany Castro, quien este mes decidió dejar su trabajo de periodista en la Agencia Efe para dedicarse a cumplir su gran sueño: ser comediante y actriz.

Dany comenzó hace casi cuatro años a “ejercitarse” en el “stand up”, pero recuerda que desde que era niña quería ser comediante, pues tenía el ejemplo de figuras como Amanda Bynes que desde pequeña mostró su talento para hacer reír.

La primera risa que generó en un escenario fue involuntaria, pero eso la hizo darse cuenta que tenía potencial para hacer reír y desde entonces no ha parado.

Ahora forma parte del colectivo Las Indomables, un espacio formado por mujeres comediantes diversas, Dany, Caro Frausto y Steph López, y aunque considera que aún es nueva en este oficio, le ha tocado ver cambios significativos de avance en el medio.

“(Las Indomables) Es un colectivo que se formó para apoyarnos entre nosotras. En nuestros ‘shows’ somos tres mujeres y siempre tenemos una invitada, todas somos muy distintas”, asegura Castro, quien actuará este sábado junto a Frausto y López en Woko Comedy Club.

UNA ADULTA JOVEN

Con 26 años de edad, Dany aborda en su comedia lo difícil que ha sido enfrentar la vida adulta, problemas familiares y personales que hacen de su comedia un ejercicio de autoconocimiento que a su vez divierte a quienes la escuchan.

“Hablo de cómo se es sentirte niña, pero tener que ser un adulto cuando no quieres serlo, de que siento que todo el mundo está perdido, cómo fue crecer en Estados Unidos y no encajar en ningún lado, entre otras cosas”, relata la también actriz.

Frausto aborda el tema del divorcio y Steph sobre su experiencia como una mujer lesbiana y su temor a la maternidad.

Castro confiesa que es difícil tener valor para estar en el escenario y también es consciente de que es un trabajo que se construye a base de prueba y error.

“Tienes que saber que para que te vaya bien tienes que equivocarte muchas veces, muchos comediantes dicen, ‘hoy venimos a comer mierda’, porque sabemos que nos va a ir mal, si esperas siempre lo peor y crees que te va a ir mal, solo puedes sorprenderte de que te vaya bien. Tienes que ser más benevolente contigo mismo, tener en mente que es un chiste, no pasa nada si la gente no se ríe”, confiesa.

El tiempo libre que trajo la pandemia ha generado desde el punto de vista de Dany un aumento significativo en la comedia.

“En la pandemia muchas personas empezaron a tomar cursos y en cuanto se empezaron a abrir los escenarios se llenaron. Hay mucha gente joven, antes yo era de las chiquitas y ahora hay chavos de 17, 18 y 20 años empezando y les está yendo muy bien, está creciendo mucho”, considera.

A esto se le suma que cada vez hay más espacios destinados exclusivamente para este tipo de espectáculos cuando antes esto no sucedía y a su vez más personas interesadas en escuchar “stand up”.

Además del “show” del sábado, Dany se presentará este viernes en La Bambalina, el restaurante del Foro Shakespeare, como parte del evento “Funny Friends” en el que hará su primera presentación en inglés.