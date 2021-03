Dar prioridad a la vacunación de Covid-19 de adultos mayores podría salvar más vidas

Según una investigación, la tasa de mortalidad por Covid-19 aumenta cerca de un 11% por año de edad en los Estados Unidos, Alemania y Corea

Una investigación de la Universidad de California en Berkeley afirma que dar prioridad a adultos mayores para la vacunación salvará un mayor número de vidas

NotiPress.- Con el inicio de la vacunación contra la Covid-19 también se abrió la discusión sobre cuál es el mejor plan de inmunización y a qué grupos debe dárseles prioridad. Incluso se ha llegado a argumentar contra la decisión de vacunar primero a los adultos mayores y se ha pedido que se comience con personal esencial de salud, educación y economía. Sin embargo, según una investigación de la Universidad de California en Berkeley, dar prioridad a aquellos con mayor riesgo de fallecer por Covid-19 salvará un mayor número de vidas. De acuerdo a este estudio publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, la tasa de mortalidad por Covid-19 aumenta cerca de un 11% por año de edad en Estados Unidos, Alemania y Corea del Sur.

Existe la idea errónea de que, dada la edad avanzada y la consecuente disminución de la esperanza de vida, se están salvando menos años de vida al vacunar primero a adultos mayores. Sin embargo, debido a los patrones de edad de la mortalidad por Covid-19, al vacunar a los adultos mayores se salva una mayor cantidad de vida, asegura este estudio. Además, afirman los investigadores de la Universidad de California en Berkeley, maximiza los años de esperanza de vida restante en este sector demográfico.

Para afirmar esto en su estudio, los investigadores basaron sus cálculos en el número de vidas potencialmente salvadas por la vacunación, multiplicado por la esperanza de vida de los vacunados. Es decir, si un millón de vacunas salvaran mil vidas, y estas personas vacunadas, en promedio, vivirían 20 años, entonces el número total de años de vida salvados sería de 20 mil. Estos argumentos matemáticos se aplican no sólo a unos pocos países, sino en general a todo el mundo, afirma el estudio. También señala que no existe un conflicto entre minimizar el recuento de muertes y maximizar la vida restante.

En México, en la conferencia de prensa matutina presidencial del 16 de febrero, el subsecretario de salud Hugo López-Gatell justificó comenzar los esfuerzos de vacunación de adultos mayores en las zonas rurales. En estas zonas, existe un mayor índice de la letalidad por complicaciones por Covid-19 y declaró: “El rendimiento de la vacuna debe ser orientado a donde existe la mayor necesidad en términos del riesgo de complicaciones”. En Estados Unidos, donde ya ha avanzado la vacunación en adultos mayores y personal esencial, se ha reportado ya una baja de los contagios. Sin embargo, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) han señalado, esto podría deberse a que la gente ahora se reúne menos, en comparación con las fiestas de fin de año, y no necesariamente por la vacunación.

La llegada de las vacunas contra la Covid-19 abrió una esperanza para eventualmente superar la pandemia y salvar más vidas en el proceso. Sin embargo, ante el acaparamiento de las pocas dosis disponibles, el camino por recorrer aún es largo. En este contexto, expertos abogan por comenzar la vacunación en las poblaciones donde la letalidad del virus es mayor, como es el caso de los adultos mayores y las personas con comorbilidades.

