David Díaz afirma que la altitud afectó a República Dominicana

México, (EFE).- El seleccionador de baloncesto de República Dominicana, David Díaz, afirmó que a su equipo le afectó la altitud de Ciudad de México, en su derrota en tiempo extra por 80-73 ante el local México.

“Afectó a los muchachos de forma psicológica la altura. Estaban sofocados desde las prácticas, pero conseguimos ritmo en la segunda mitad y jugamos mejor”, dijo a periodistas tras el juego de la segunda jornada del Grupo C de la AmeriCup Nicaragua 2025.

República Dominicana cayó ante México, después reponerse a una desventaja en los tres primeros cuartos, empatar 66-66 en la última manga para forzar una prórroga en la que Paul Stoll convirtió siete puntos y definió el triunfo de los de casa.

El partido se jugó en la Arena Ciudad de México, a 2.240 metros sobre el nivel del mar, algo que Díaz, quien debutó este lunes como entrenador en jefe tras casi una década como asistente en el equipo dominicano, dijo que fue factor para la derrota.

“Aunque no es excusa, los muchachos se sofocaron y asfixiaron. Cuando un grupo entraba en ritmo hubo que hacer sustituciones por la altitud. En la segunda parte nos enfocamos más en la defensa, y al final del partido unos pequeños detalles le dieron la victoria a México”.

El resultado mantuvo a los caribeños en el segundo lugar del grupo C con marca de un triunfo y una derrota, la misma que México, pero con una mejor diferencia de puntos; el sector lo lidera Canadá, invicta en dos duelos.

Díaz desconoce si para la segunda ventana del torneo de clasificación en noviembre, cuando República Dominicana visite a Canadá y Nicaragua, seguirá en el banquillo o si será relevado por otro entrenador.

“En manos de la federación quedarán los planes del equipo”, sentenció al ser cuestionado por su futuro.