David Sánchez aprecia el saxofón como “una extensión del alma” para comunicar

San Juan, (EFE).- El músico puertorriqueño David Sánchez, a quien se le dedica el Mastercard JazzFest ’22, dice a Efe que considera su instrumento de trabajo, el saxofón, como “una extensión del alma” que le ayuda a expresar un mensaje o sentimiento.

“El saxofón es una extensión que se ha convertido, con la experiencia, en básicamente una extensión del alma de uno”, afirmó Sánchez a días de presentarse en el mencionado festival de jazz, que se celebra por primera vez en seis años del 27 al 29 de mayo en el Coca-Cola Music Hall de San Juan.

Según Sánchez, además de que el saxofón es su primera fuente de subsistencia y con el que expresa “un mensaje o un sentimiento”, es el que lo ha llevado a viajar por el mundo y “crecer en muchas formas”.

El saxofón, sin embargo, no fue el primer instrumento que aprendió a tocar Sánchez, pero ha sido el que le ha permitido grabar varios discos, ganar un Grammy y obtener ocho nominaciones a Grammy Latinos.

Incluso, el saxofón tampoco es su principal fuente de inspiración para la composición de sus canciones, admitió Sánchez en la entrevista.

NUNCA OLVIDA SUS RAÍCES

El músico, de 53 años, mencionó que usa diversas formas de componer y que muchas de ellas provienen del tambor, el primer instrumento que aprendió a tocar, que después pasa melódicamente al saxofón y al piano.

Ejemplo de esas diferentes maneras de componer, en su disco “Melaza” (2000), Sánchez fusionó los ritmos autóctonos puertorriqueños de la bomba y la plena en “tributo a los ancestros” y para destacar sus raíces e influencias afrodescendientes de Puerto Rico y el Caribe.

Fueron específicamente los temas “Canto a Loíza” y “Centinela” donde Sánchez decidió incluir los toques rítmicos de los barriles de la bomba, interpretados por el reconocido músico puertorriqueño William Cepeda.

Los panderos de la plena, por su parte, fueron interpretados por el fenecido músico boricua Héctor “Tito” Matos en el tema “Puerto San Juan”.

EL JAZZ EVOLUCIONA CON FUSIONES MUSICALES

La fusión de ritmos en sus canciones le ha dado también una oportunidad para expresar sus inspiraciones y creaciones musicales en el jazz.

“El género del jazz ha tomado diferentes formas, que es lo que lo caracteriza: la evolución. Es una evolución, que por décadas pasa al blues, R&B, rock y disco, pero tiene el mismo linaje, pero están conectados”, explicó.

Sánchez, igualmente, señaló que el hip-hop y el jazz están conectados, pues en muchas canciones de dicho género urbano, nacido en las calles de Nueva York, se integran cortes incluso del saxofón utilizados en temas de jazz.

“El hip hop y el jazz están conectados. Igual, la bomba y la plena, y eso evoluciona y toma otro rumbo. Es un género totalmente distinto, pero tiene un mismo linaje musical”, resaltó.

Sánchez, graduado de la Escuela Libre de Música Ernesto Ramos Antonini de San Juan, tocará la mayoría de estos ritmos musicales junto a los siete integrantes de su grupo Caribe el 28 de mayo en el Mastercard JazzFest ’22.

UNA RETROSPECCIÓN EN EL CONCIERTO

Allí, según dijo el propio Sánchez, al ser un evento dedicado a su figura, realizará una retrospección de su carrera musical, que incluirá temas del disco “Melaza” con lo más actual.

“No tengo palabras para expresar lo agradecido que estoy y a la misma vez emocionado, porque no me esperaba esta dedicatoria”, admitió.

El Mastercard JazzFest ’22 es el nuevo nombre de este festival puertorriqueño, que después de 25 ediciones se llamó el Heineken Jazzfest y que no se había organizado desde 2016, un año antes del paso del huracán María por la isla.

Ante la destrucción provocada por el ciclón, los terremotos, la pandemia y otras complicadas situaciones ocurridas en Puerto Rico, para Sánchez la celebración del evento musical lo hace “más especial todavía” y le “inspira” a presentar su música ante su público.