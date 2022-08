Davidovich se rinde ante Kyrgios

Cincinnati (EE.UU.), (EFE).- El español Alejandro Davidovich, número 37 del ránking mundial, cayó en la primera ronda del Masters 1.000 de Cincinnati ante el australiano Nick Kyrgios (n.28) por 7-5 y 6-4.

En la pista central del Lindner Family Tennis Center de Cincinnati y en un ambiente más a favor de Kyrgios, Davidovich fue protagonista de un partido valiente, pero el australiano consiguió tenerle bajo control y selló su victoria en una hora y media.

Y eso que Davidovich, finalista este año en Montecarlo, había empezado el encuentro con convicción, manteniendo sus turnos al saque con autoridad y llegando a tener tres oportunidades de rotura.

Kyrgios, uno de los mejores especialistas del circuito con el saque, logró salir de esos momentos delicados y logró la única rotura del primer set con el 5-5 en el luminoso, lo que le abrió el camino hacia el 7-5 que desequilibró el choque.

El australiano, de 27 años, interrumpió la semana pasada en Montreal una racha de nueve victorias consecutivas, con título de Washington incluido, pero este martes se confirmó intratable en los turnos de apertura de los torneos, en los que ha ganado once veces de once este año.

El finalista del último torneo de Wimbledon, en el que se rindió ante el serbio Novak Djokovic, logró la rotura en el juego inicial del segundo parcial y pese a que Davidovich se la devolviera de forma inmediata, consiguió otra a cero con 2-2 en el luminoso para abrir su camino hacia el pase de ronda.

Hubo momentos de tenis espectacular hasta el final. En particular, ambos jugadores fueron protagonistas de grandes jugadas de volea para proteger la red, lo que provocó repetidas ovaciones de los espectadores.

El australiano sentenció el partido con un 6-4 y se citó en la segunda ronda con el estadounidense Taylor Fritz, quien venció con autoridad, por un doble 6-1, al argentino Sebastián Báez.