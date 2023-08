Davidovich supera a Etcheverry y se cita con Djokovic en Cincinnati

Redacción Deportes (EE.UU.), (EFE).- El español Alejandro Davidovich superó este martes al argentino Tomás Etcheverry en el Masters 1.000 de Cincinnati y se enfrentará en la siguiente ronda al serbio Novak Djokovic.

Davidovich, número 23 del mundo, venció a Etcheverry, que ocupa la posición 31 del ránking de la ATP, por 6-3 y 6-3 en una hora y 18 minutos.

El malagueño atraviesa un muy buen momento de forma ya que la semana pasada fue semifinalista en el Masters 1.000 de Toronto.

En dieciseisavos de final de Cincinnati le espera nada menos que Djokovic, número 2 del mundo y que no compite en tierras estadounidenses desde la final del Abierto de Estados Unidos perdida en 2021 contra el ruso Daniil Medvedev.

El serbio no pudo jugar el último Abierto de Estados Unidos y se perdió las últimas tres giras de Masters 1.000 norteamericanas (las de primavera de 2022 y 2023 y la de verano de 2022) por su negativa a vacunarse contra el coronavirus.

El gobierno estadounidense mantuvo en vigor la obligación de vacunación para no residentes hasta el pasado abril.

Davidovich se ha enfrentado a Djokovic en cuatro ocasiones con tres victorias para el serbio.