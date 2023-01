Davos 2023: representantes clave no asistirán a la cumbre de líderes internacionales

El evento global Davos tendrá ausencias clave durante la edición de 2023, entre las cuales destacan los mandatarios de Estados Unidos, China, y George Soros

NotiPress.- La cumbre de Davos 2023, organizada en el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) ha regresado tras dos años de ausencia por las dificultades sanitarias en la pandemia de Covid-19. Esta reunión, enfocada en soluciones para coyunturas sociales, económicas y geopolíticas, convoca líderes políticos, activistas, y representantes del sector empresarial. Sin embargo, la edición de 2023 ha dado inicio sin la presencia de figuras clave, tales como los mandatarios de Estados Unidos, China, y el filántropo George Soros.

En su cuenta oficial de Twitter, el fundador de Open Society Foundations, George Soros, confirmó que no asistirá a la cumbre de Davos 2023. Sobre ello, comentó que no participará en la reunión del WEF por motivos de agenda, pero aseguró su participación en la próxima celebración anual de la Conferencia de Seguridad de Múnich 2023.

Sobre la ausencia del fundador de Open Society, organizadores y medios de comunicación informaron que es una sorpresa para el evento, reportó Quartz. Según la cobertura de sus especialistas, George Soros acostumbra realizar ruedas de prensa en banquetes con sede en el Hotel Seehof, Austria; ello con objeto de discutir y organizar actividades de filantropía.

Asimismo, el empresario Elon Musk confirmó que no participará en Davos 2023. En un tweet publicado el 30 de diciembre de 2022, Musk aseguró haber declinado la invitación debido a que considera aburrido el evento de líderes políticos y empresariales.

Por su parte, entre los políticos y representantes del Poder Ejecutivo que no asistirán a la cumbre se encuentran el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de la República Popular China, Xi Jinping. No obstante, representantes de su gobierno participaron para abordar las coyunturas globales; y en el caso de China, el viceprimer ministro Liu He fue responsable de hablar sobre las importaciones y consumo en el país asiático durante las conferencias del martes 17 de enero.

Con respecto a México, el país no contará con asistencia política según reportó el exembajador de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez. En declaraciones para la televisión el 16 de enero, Gutiérrez señaló que la ausencia del país es una mala decisión, especialmente ante los recientes acuerdos trilaterales en Norteamérica.

Ante el panorama económico y una posible recesión internacional, especialistas del WEF revelaron que los asistentes para la presente edición incluyen 50 jefes de estado y otros representantes de organizaciones internacionales. Entre las figuras destacadas en Davos 2023, señalaron la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Leyen.

Finalmente, la lista de asistentes a la cumbre Davos 2023, celebrada del 16 al 20 de enero, ha retomado la inclusión del Foro de Jóvenes Globales. Esta categoría de emprendedores e innovadores con una edad menor de 40 años cuenta con la participación de 6 jóvenes latinoamericanos, informó el WEF. El foro reveló que los participantes son Luis Cervantes, de México; Daniel Feldman, Colombia; Gregorio Werthein, Argentina; Luana de Souza Génot, Brasil; Roberto Patiño, Venezuela; y Komal Dadlani, Chile.