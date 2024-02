De La Kaye, desde Perú, le canta a los barrios latinoamericanos en su sencillo debut homónimo

De La Kaye es una banda peruana que explora la fusión del rock con ritmos latinos, desde sus raíces afroperuanas, pasando por el afro caribe, guajira, songo, reggae, champeta, reggaetón, dancehall, funk y rap. El proyecto nace en el 2019 cuando Jim Marlow, Blas Núñez y Jeani Cerna, músicos performers de trayectoria,deciden formar una banda tras haber trabajo durante años con artistas y bandas a nivel nacional e internacional. En 2021, se une Tuto Figueroa como tecladista y productor, y en 2023 el percusionista Miguel Quispe ingresa a la banda.

“A través de nuestras canciones de contenido social y cotidiano, queremos reafirmar y celebrar la unión entre los pueblos latinos reavivando el orgullo de sentirse Latinoamericano a través del retorno a las bases que todos comparten histórica, cultural y musicalmente. La música es una fiesta por la que desfilan ritmos y folklores arraigados en lo más profundo de las raíces de las Américas y que comparten todos los pueblos latinoamericanos, así como historias similares de problemas sociales e inestabilidad política totalmente identificables en las líricas de De La Kaye. La clave principal del rock siempre ha sido y será su capacidad de fusionarse y evolucionar por lo que la premisa principal es abrazar la era globalizada recordando la base de la cual partió todo; y esa es la pieza clave que engrana la propuesta de la banda: llevar su música a toda Latinoamérica a través de un mensaje de unión, fiesta y orgullo latino”, comenta la agrupación con influencia de artistas como Santana, Joe Arroyo, Celia Cruz, Lucha Reyes, Juanes, Chacalón, La Fania All Stars y bandas como Illya Kuryaki and The

Valderramas, Molotov, El Caribefunk, Los Amigos Invisibles, Los Ilegales y Calle13.

‘De La Kaye’ es el sencillo debut homónimo de la agrupación peruana. Es una carta de presentación de quienes son las personas detrás de la banda, de dónde vienen y a quienes les cantan. Es un homenaje al barrio, favela o guetto de las clases bajas que es, paradójicamente, donde mejor se goza la fiesta. La lírica es una marcha pacífica de guiños al ceviche peruano, al ritmo original caribeño y hasta al ‘Despacito’ de Luis Fonsi y Daddy Yankee. La canción nació de un riff con clave caribeña y un ritmo de batería engañoso sobre la cual se escribió una suerte de presentación PowerPoint que desarrolla un: “Hola, somos de la kaye… y tú, ¿de dónde eres? ¡Vamos a bailar!”.