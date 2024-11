De la mano de Trump, los republicanos de Florida consolidan su dominio en este estado

Miami, (EFE).- Donald Trump se ha adjudicado los 30 votos del colegio electoral que otorga Florida al imponerse este martes con casi diez puntos porcentuales a su rival, la demócrata Kamala Harris, según las proyecciones de medios estadounidenses, que además conceden a los republicanos otras victorias importantes en este sureño estado.

La jornada electoral ha confirmado la prevista victoria del expresidente (2017-2021) en Florida, donde ya ganó en los comicios de 2016 y 2020, y que con el triunfo de hoy consolida el dominio que ostenta el Partido Republicano en este estado, cuyo gobernador, el también republicano Ron DeSantis, cuenta con una amplia mayoría en el Legislativo estatal.

La formación republicana ha acudido este año a su cita con las urnas con un millón de votantes registrados más que la de los demócratas, un músculo político que confirma que Florida dejó de ser un estado pendular o bisagra, es decir, sin un patrón de voto definido, desde la irrupción de Trump en la política.

El peso del exmandatario y candidato republicano, quien tiene su domicilio legal en el club social Mar-a-Lago, en Palm Beach, se percibe además en los resultados que obtienen los candidatos que cuentan con su beneplácito, como es el caso del senador por Florida Rick Scott, quien hoy ganó la reelección.

Scott, un abonado a casi todos los actos de campaña de Trump en Florida, se impuso a su rival, la demócrata Debbie Mucarsel-Powell, por más de diez puntos porcentuales, según la proyección de medios estadounidenses.

Consciente de la importancia de mantener su exigua mayoría en la Cámara Alta en Washington, el Partido Demócrata de Florida había puesto toda la carne en el asador en la contienda de Mucarsel-Powell, quien de haber resultado ganadora se habría erigido en la primera latina en representar a este estado en el Senado de EE.UU.

Pero el apoyo del aparato estatal demócrata no ha sido suficiente para el triunfo de la también excongresista (2019-2021) por el entonces distrito 26 de Florida, quien en 2020 cayó derrotada en una reñida pugna con el exalcalde del condado de Miami-Dade Carlos Giménez, otro simpatizante de Trump y quien esta noche ha resultado reelegido.

Miami-Dade se tiñe de rojo

Giménez, de origen cubano y representante de un distrito electoral que abarca áreas del sur de Miami-Dade y los cayos de Florida, se ha impuesto en estas elecciones al demócrata Phil Ehr, tal como preveían los sondeos de intención de voto.

También han ganado con gran mayoría la reelección los congresistas republicanos Mario Díaz-Balart, María Elvira Salazar, Ana Paulina Luna.

La influencia del magnate convertido en presidente ha alcanzado incluso al que se considera uno de los últimos bastiones azules (el color de los demócratas) en Florida, como es el sureño condado de Miami-Dade, el más poblado del estado y donde reside una influyente comunidad cubana, de tendencia conservadora y que este año se ha inclinado por Trump.

En estos comicios, Miami-Dade se ha decantado por Trump, por más de diez puntos porcentuales, y nuevamente se ha teñido de rojo, como ya ocurrió en las elecciones de medio término de 2022, cuando DeSantis salió reelegido gobernador de forma incontestable y triunfó -con una gran ventaja- en este condado, donde no ganaba un republicano desde hacía veinte años.

Fracasa enmiendas del aborto y marihuana recreativa

El aborto ha estado presente en las papeletas de votación de más de una decena de estados, Florida entre ellos, para que los votantes decidieran el futuro de estos procedimientos tras la decisión del Tribunal Supremo de 2022, año en que revocó el caso conocido como Roe v. Wade y de esta forma eliminó la protección federal que regía sobre esta cuestión.

En el caso de Florida, la Enmienda 4 buscaba consagrar en la Constitución estatal el derecho al aborto, que en la actualidad está limitado por ley a las primeras seis semanas de gestación. Para ello, la enmienda requería de un 60 % de votos favorables, meta que no ha conseguido por unos tres puntos porcentuales.

Tampoco ha tenido éxito la Enmienda 3, que pretendía legalizar en este estado el consumo recreativo de la marihuana en mayores de 21 años y que no logró superar la barrera del 60 % de votos a favor.

El gobernador DeSantis, un claro opositor a ambas enmiendas, se ha hecho eco de esos resultados en su cuenta oficial en la red social X, donde señaló que tras el cierre de las urnas esta noche ambas iniciativas “han fallado”.

DeSantis había estado hasta el lunes pidiendo el voto en contra de las dos enmiendas y recalcaba que la Constitución es un “documento sagrado” que “no debería estar a la venta al mejor postor”.