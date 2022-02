De las pasarelas al flow del reguetón: Dayanara, la primera artista urbana de Ecuador

Próximamente lanzará “El Menú”, junto a una de las youtubers más influyentes de Latinoamérica, la artista Katie Ángel.

Miami.- Segura de sí misma y con el orgullo de representar lo mejor de su tierra en otras latitudes, la reconocida artista ecuatoriana Dayanara sigue escalando posiciones en la industria musical con su desafiante evolución de las pasarelas al flow del reguetón.

Dayanara se ha convertido en la voz urbana de Ecuador con reconocimiento internacional, tras su paso por la Quinta Vergara en el Festival Viña del Mar en 2019, donde representó a su país y se convirtió en la artista más viral del evento.

Sin prejuicios, rompiendo patrones y representando a todas las mujeres que deciden la vida que quieren vivir, su evolución como artista ha sido controversial.

A la guayaquileña la han visto crecer en su país a través de la televisión desde que tenía apenas 10 años. Luego se abrió paso en certámenes de belleza internacionales, y tras ganar el Miss Teen Universe 2015 le ha tocado sobrellevar el estereotipo de la princesa dulce y delicada que debe parecer perfecta para encajar en el prototipo ideal.

Sin embargo, aún siendo Miss, Dayanara siempre ha mantenido su esencia y espontaneidad para mostrarse sin filtros ni caretas, conquistando escenarios de gran envergadura en América Latina y Estados Unidos.

“Siento que la evolución va de la mano con el aprendizaje. He aprendido muchísimo, gracias al temprano inicio que tuve en el mundo artístico. Sin duda, la mayor evolución que he tenido es poder pasar del mundo de las pasarelas a escenarios de conciertos, discotecas, estudios de grabación y poner a bailar reguetón a la gente. Creo que mi evolución, a muchos no le ha gustado tanto”, confiesa la artista.

La transición también le ha sumado millones de seguidores en el mundo, que aman su faceta como artista urbana y celebran su capacidad de ser auténtica, a pesar de las críticas. Es una de las influencers más importantes de Ecuador en redes sociales y con su música reúne más de 80 millones de visualizaciones en YouTube con sus principales éxitos: “Me lo creí”, “El Innombrable”, “El Desquite” y “Regresa a mí”, entre otros.

En 2022 Dayanara se prepara para lanzar una bomba junto a una de las youtubers más influyentes de Latinoamérica, la artista venezolana Katie Ángel, con más de 30 millones de seguidores en todas sus plataformas digitales.

En marzo estará en la calle “El Menú”, que pondrá a cantar y disfrutar a todas las mujeres maravillosas de Latinoamérica.

Al respecto, la artista añadió: “Estoy en esa etapa de dejar mi 200% en cada cosa que realizo, porque no me gusta pensar nunca en las segundas oportunidades. Decreto que 2022 se viene cañón, cargado de mucho reguetón y flow. Miami será mi base”.